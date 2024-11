Jos tuotteestasi puuttuu suomenkielinen käyttöohje, voit vaatia hyvitystä

Ostit kaupasta uuden kodinkoneen tai elektroniikkalaitteen. Kotona pakkauksen avattuasi huomaat, että sen mukana ei tullut suomenkielisiä käyttöohjeita.

Edellä mainittu tilanne kuulostaa monelle tutulta. Silti monelle ei välttämättä tule mieleen, että tällaisessa tilanteessa tuotteen myyjä on saattanut syyllistyä virheeseen. Tilanteesta riippuen sinulla voi olla mahdollisuus vaatia myyjältä hyvitystä tai jopa kaupan purkua.

Tämä perustuu kuluttajasuojalakiin, jonka mukaan tavaran mukana on toimitettava sellaiset asennus-, käyttö- ja muut ohjeet, jotka ostaja voi kohtuudella odottaa saavansa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan tällä tarkoitetaan ohjeita, jotka ovat tarpeellisia esimerkiksi kyseisen tavaran käyttöönottamiseksi, käyttämiseksi ja säilyttämiseksi.

– Ohjeiden tarpeellisuus ja laajuus riippuu myytävästä hyödykkeestä. Esimerkiksi teknisesti monimutkaisten laitteiden kohdalla käyttöohjeilla on korostettu merkitys, Saastamoinen kertoo Verkkouutisille.

Ohjeet pitää antaa suomeksi ja ruotsiksi.

Käyttöohjeiden sisällöllisistä vaatimuksista on säädetty useissa laeissa ja asetuksissa kuten esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista.

Saastamoinen korostaa, että tuotteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet ja varoitusmerkinnät pitää aina antaa.

– Jos kuluttaja katsoo, ettei hän ole saanut asianmukaisia ohjeita, tulee hänen ensin kääntyä myyjäliikkeen puoleen, Saastamoinen kertoo.

Esimerkiksi elektroniikkalaitteissa käyttöohjeet tulevat monelle tarpeeseen. LEHTIKUVA / MARJA AIRIO

Millaista hyvitystä tai korjausta kuluttaja voi vaatia myyjältä tilanteessa, jossa hän ei ole saanut käyttöohjeita suomeksi eikä edes ruotsiksi?

Saastamoisen mukaan kuluttaja voi ensin vaatia, että myyjä toimittaa hänelle tarpeelliset ohjeet veloituksetta.

– Jos näin ei kohtuullisessa ajassa tapahdu, voi kuluttaja vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Purkuoikeus edellyttää, että virhe on vähäistä suurempi.

– Jos kuluttaja ei pysty lainkaan käyttämään laitetta tai hyödyntämään jotain laitteen keskeistä ominaisuutta ilman käyttöohjeita, ei virhe lähtökohtaisesti ole vähäinen ja hänellä on oikeus kaupan purkuun.

Jos tuote hajoaa käytössä, voiko kuluttaja vaatia korvausta siihen vedoten, että hän ei ole saanut käyttöohjeita omalla kielellään?

– Myyjälle ei lähtökohtaisesti synny virhevastuuta, jos tuotteen rikkoutuminen johtuu kuluttajan käyttövirheestä. Virhevastuu voi kuitenkin syntyä, jos kuluttajalle ei ole annettu asianmukaisia käyttöohjeita, joita noudattaen tuotteen rikkoutuminen olisi ollut vältettävissä, Saastamoinen kertoo.

Tavallinen kahvinkeitin on esimerkki laitteesta, jota pystyy käyttämään ilman erillistä ohjetta. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Aina ohjeita ei tarvitse antaa

Joissain tilanteissa voi olla perusteltua, ettei suomenkielisiä käyttöohjeita tarvitse antaa. Saastamoisen mukaan tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa tavara on luonteeltaan sellainen, ettei sen käyttäminen edellytä käyttöohjeita.

Jotkut myyjät eivät välttämättä anna suomenkielisiä käyttöohjeita tuotteen yhteydessä vaan lähettävät ne erikseen esimerkiksi sähköpostilla tai antavat linkin verkko-osoitteeseen, jonka takaa ne löytyvät.

Jos käyttöohje on vain sähköisessä muodossa verkkosivulla, myyjän on kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan ennen kaupantekoa varmistettava, että ostajalla on mahdollisuus käyttöohjeiden lukemiseen. Jos kuluttaja ei voi asioida verkossa, myyjän on annettava ohjeet muussa muodossa, esimerkiksi paperisena.

Mikäli käyttöohjeet ovat digitaalisessa muodossa verkkosivuilla tai sovelluksessa, kuluttajalle on myös annettava selkeästi tieto siitä, miten käyttöohjeet löytyvät.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole tarkempaa tilastoa siitä, kuinka yleinen ongelma suomenkielisten käyttöohjeiden puuttuminen on. Saastamoisen arvion mukaan ilmoituksia tulee kymmeniä vuosittain. Määrä on varsin pieni suhteutettuna viraston vastaanottamien valitusten kokonaismäärään.

– Meillä ei ole tästä tarkempaa tietoa, mutta suomen- tai ruotsinkielisten ohjeiden puuttuminen ei liene mitenkään harvinaista. Kuluttajat eivät todennäköisesti reklamoi ohjeiden kielipuutteista, jos pystyvät laitetta käyttämään esimerkiksi englanninkielisten ohjeiden tai kuvallisten ohjeiden perusteella, Saastamoinen arvioi.