Jopa 30 astetta pakkasta, näissä oloissa itärajalta tullaan

Hallitus on sulkenut itärajalla kaikki muut paitsi pohjoisimman rajanylityspaikan Raja-Joosepin. Tänne on keskitetty kansainvälisen suojelun hakeminen.

Lapin rajavartiosto kertoi maanantaiaamuna viestipalvelu X:ssä, että itärajalla on ollut rauhallinen yö. Uusia turvapaikanhakijoita ei tullut eilisen jälkeen.

Tulijoiden virta on toistaiseksi hyytynyt. Samaan aikaan sää on muuttunut vuodenaikaan nähden hyvin kylmäksi. Kovimmat pakkaset ovat iskeneet Ylen sääkartan mukaan juuri Raja-Joosepin rajanylityspisteen tienoille, jossa pakkasta on jopa 30 astetta.

– Nämä ovat olosuhteet, joissa ihmiset tulevat laittomasti Suomeen. Suomen mittakaavassakin kylmää, toteaa Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty X:ssä.

Turvapaikkaa hakevat tulijat ovat aiemmin saapuneet Suomeen hyvin kevyellä vaatetuksella.

Hallitus valmistelee Helsingin Sanomien mukaan jälleen kaikkien itärajan rajanylityspisteiden sulkemista. HS:n tietojen mukaan esitys pyritään saamaan hallituksen päätettäväksi mahdollisimman pian.

