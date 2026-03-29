Jopa 28 000 nuorta syyllistyy kyberrikoksiin vuosittain

Tuoreen tutkimuksen mukaan kyberrikollisuus on osa huomattavan monen suomalaisnuoren arkea, kertoo Poliisi tiedotteessaan.
Poliisin tilaama ja Taloustutkimuksen toteuttama kyselytutkimus paljastaa pysäyttäviä lukuja 15–25-vuotiaiden nuorten verkkokäyttäytymisestä. Tulosten perusteella arvioidaan, että Suomessa jopa 28 000 nuorta syyllistyy vuosittain kyberrikolliseen tekoon.
– Kyberrikollisuudessa ei ole kyse teknisestä ongelmasta, vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, joka koskettaa laajasti nuoria ja josta täytyy puhua, Keskusrikospoliisin rikoskomisario Jussi Larvanto sanoo.
Tutkimus osoittaa, että rikolliseen toimintaan houkuttelu on nuorille arkipäivää: joka neljäs vastaaja on kohdannut pyyntöjä osallistua epäilyttävään toimintaan. Noin puolet kyselyyn vastanneista nuorista kertoo kohdanneensa verkossa haitallista tai epäilyttävää toimintaa.
Usein tekojen taustalla ei ole ammattimainen rikollisuus, vaan kokeilunhalu tai kiusanteko. Vaikka motiivina olisi vain viaton testailu, seuraukset voivat olla vakavia. Poliisin mukaan nuoret ovat esimerkiksi kaataneet kouluihin kohdistuneilla hyökkäyksillä kokonaisten kuntien verkkopalveluita, aiheuttaen merkittävää taloudellista vahinkoa.
Vain 14 prosenttia nuorista oli kertonut huoltajalleen tai muulle läheiselle aikuiselle verkossa kohtaamastaan haitallisesta toiminnasta.
Syynä on usein se, etteivät aikuiset tunne digitaalista maailmaa tarpeeksi hyvin aloittaakseen keskustelun, eivätkä nuoret osaa välttämättä itse tunnistaa toimintansa haitallisuutta.