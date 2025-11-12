Jopa 130 euroa vuorokausi, Yle selvitti vastaanottokeskusten kulut

Ylen selvitys kertoo, että turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten kulut henkilöä kohden vaihtelevat paljon. Kalleimmat vastaanottokeskukset ovat pääkaupunkiseudulla. Halvin on SPR:n ostopalveluna Salossa pitämä Halikon vastaanottokeskus, jossa vuorokausi maksaa 25 euroa. Seuraavaksi halvimmat olivat Turku ja Imatra, joissa molemmissa on vuorokausikustannus 37 euroa.

Kallein on Punavuoren toimipiste, jossa majoitusvuorokausi maksoi 130 euroa. Helsingin kaupunki perusti keskuksen vuonna 2009 ja se siirtyi Maahanmuuttovirastolle vuonna 2021. Se on niin sanottu transit- eli kauttakulkukeskus, jossa uudet turvapaikanhakijat asuvat saavuttuaan Suomeen.

Transit-keskukset ovat ylipäätään kalliimpien joukossa, kuten Oulun vastaanottokeskus (78 euroa/vrk) ja Nihtisillan lisäkeskus (76 euroa/vrk). Ylen vertailussa toisiksi kallein keskus on Espoon vastaanottokeskus (96 euroa/vrk), joka ei kuitenkaan ole transit-keskus. Vantaan palautuskeskus maksaa 74 euroa vuorokaudelta ja sen tulee sijaita lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää palautuksia varten.

Vastaanottokeskukset maksoivat vuonna 2024 yhteensä 373 miljoonaa euroa. Maahantulijoiden tulvavuonna 2015 yksi majoitusvuorokausi maksoi keskimäärin 66 euroa. Viime vuonna hinta oli 35 euroa. Majoitusvuorokauden hintaan sisältyvät majoitus, ruoka, terveydenhoito, vastaanottoraha ja muita menoja.

Majoitusvuorokauden hinta on laskenut vuodesta 2015, koska turvapaikanhakijoita majoitetaan aiempaa enemmän tavallisiin asuntoihin. Lisäksi edullisen yksityismajoituksen käyttö on lisääntynyt.

Punavuoren keskuksessa vuorokausi maksaa hotellihuoneen verran

Punavuoren keskuksen vuorokausihinta on suurin piirtein sama kuin hotellihuoneen keskihinta. Keskuksesta tekee kalliin sen sijainti kantakaupungissa ja ruokapalvelut, koska keskuksessa ei ole ruoanlaittomahdollisuuksia. Keskuksessa asukkaita on ksekimäärin noin sata.

Punavuoren keskuksessa ruokahuoltoon meni noin 25 euroa henkilöä kohden päivässä, joten nelihenkisen perheen ateriat voisivat maksaa noin 36 000 euroa vuodessa. Transit-keskuksessa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti olla vuotta.

Koko Punavuoren keskuksen toiminta maksoi viime vuonna yhteensä viisi miljoonaa euroa, joista yksi miljoona meni vuokraan, toinen miljoona ruokapalveluun ja kolmas henkilöstöön. Myös ulkoiset sosiaali- ja terveyspalvelut maksoivat liki miljoonan.

– Jatkossa emme tule sijaitsemaan Helsingin keskustassa emmekä välttämättä edes Helsingissä, sanoo Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja Mikael Laurinkari.

Maahanmuuttovirasto aikoo siirtää keskuksen muualle vuoteen 2028 mennessä

– Kustannustehokkuus on tärkeä tekijä uusien tilojen etsinnässä, sanoo johtaja Laurinkari.