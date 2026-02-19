Joku yritti ostaa miljoonilla laitonta ydinmateriaalia

Georgian valtion turvallisuuspalvelu on pidättänyt runsaasti ihmisiä, joista osaa koskeva rikosepäily on vähintäänkin eksoottinen. Asiasta kertoo esimerkiksi georgialainen Formula News.

Turvallisuuspalvelun mukaan pidätettyjen joukossa on kaksi ulkomaalaista, jotka suunnittelivat ostavansa laittomasti ydinmateriaalia. Turvallisuuspalvelun mukaan ulkomaalaiset yrittivät ostaa sekä uraania ja cesium-137:ia yhteensä kolmen miljoonan Yhdysvaltojen dollarin arvosta. Ydinmateriaali oli tarkoitus viedä pois Georgiasta. Turvallisuuspalvelu ei kertonut minkä maan tai maiden kansalaisia pidätetyt ovat.

Tapaus sattui Georgian Kutaisissa, joka on Georgian kolmanneksi suurin kaupunki.

Viimeksi lokakuussa Georgian turvallisuuspalvelu pidätti pääkaupunki Tbilisissa kolme Kiinan kansalaista, jotka yrittivät ostaa 400 000 dollarilla ydinmateriaalia ja kuljettaa aineen ensin Venäjälle ja sieltä eteenpäin Kiinaan.

Cesium-137 on beetasäteilevä cesiumin synteettinen isotooppi, jonka puoliintumisaika on 30 vuotta. Sitä käytetään teollisuuden mittalaitteissa, säteilymittarien kalibroinnissa sekä syöpähoidoissa sädelähteenä. Se on myös ydinvoimalan fissiotuote, jota on levinnyt ympäristöön esimerkiksi Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa 1986.