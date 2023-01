”Jokaisessa lentokoneessa on viruksen tartuttajia”

Infektiotautiopin emeritusprofessori Olli Ruuskanen huomauttaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa, että lentokoneet ovat oiva paikka virusinfektioiden leviämiselle.

– Koneessa on keskimäärin 100–400 matkustajaa, jotka istuvat lähekkäin yleensä 2–5 tuntia. Aikuisista on aina noin viisi prosenttia viruspositiivisia ja potentiaalisesti tartuttavia. Jokaisessa lentokoneessa on siis oireisia tai oireettomia tartuttajia.

Monet virukset leviävät ilmaan hengityksen kautta, ja puhuminen moninkertaistaa viruksen erittymisen.

– Lentokoneessa on tehokas ilmansuodatus, joka poistaa viruksia. Mutta se ei ole tarpeeksi tehokas, kun tartuttaja on kahden penkkirivin sisällä, edessä tai takana.

Ruuskanen muistuttaa, että Suomessa on nyt yhtä aikaa korona-, influenssa- ja RSV-epidemiat. Riski virustartunnan saamiseen lentomatkalla on merkittävä. Sen vuoksi hänen mukaansa maskia kannattaa käyttää koko lentomatkan ajan, kentällä ja koneessa.

– Maskin teho on osoitettu, ja käyttö voi pelastaa monta matkaa.