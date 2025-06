”Jokaisen venäläisen on tunnettava, millaista on jatkuva uhka”

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan on tärkeää, että Ukrainan puolustussota ei jää Lähi-Idän kriisin jalkoihin.

Hänen muistuttaa, että juuri Venäjän takia Nato-maat päättivät nostaa puolustusmenoja.

Ukraina on Heinosen mukaan vihjannut iskusta uusista iskuista Venäjälle. Hän viittaa The Times-lehden artikkeliin, jonka mukaan Ukrainan tulevat iskut saattavat yltää jopa Moskovaan asti.

– Ukraina on siis muuttamassa taktiikkaansa sodankäynnissä Venäjää vastaan ja tavoite on presidentinkanslian päällikön Andriy Jermakin mukaan varmistaa, että kaikki venäläiset ”tuntevat, millaista on olla jatkuvassa vaarassa”, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Ukraina on The Timesin mukaan kehittänyt omaa ohjustuotantoaan merkittävästi.

Heinosen mukaan Ukraina haluaa oman tuotannon ohella hankkia lisää ilmapuolustuskalustoa ja muuta materiaalia Yhdysvalloista.

– Ukraina toivoisi, että näitä hankintoja voitaisiin rahoittaa myös Euroopan maiden tuella, mutta myös käyttämällä Venäjältä jäädytettyjä varoja.

Kansanedustajan mukaan Jermak myönsi haastattelussa, että perinteisellä rintamalla Ukrainalla on ollut vaikeuksia ja Venäjä on edennyt.

– Sodan tilanne Ukrainan maaperällä on osoittanut sen, että siellä ukrainalaisilla ei ole paljoa voitettavaa, mutta iskuilla syvälle Venäjän maaperälle lentokentille ja sotilastukikohtiin se saattaa saada aikaan sellaista vaikutusvoimaa mikä luo parempia asetelmia myös mahdollisiin tulitaukoneuvotteluihin, Heinonen kirjoittaa.

– Tässä olennaista lienee juurikin se, että sodan kylmät ja raa’at kasvot paljastuisivat myös Venäjän kansalle.