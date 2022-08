”Jokaisen venäläisen on koettava syyllisyytensä”

Kun Ukraina taistelee vapautensa ja olemassaolonsa puolesta ylivoimaista hyökkääjää vastaan, koko maailma on saanut ranskalaisprofessori Nicolas Tenzerin mukaan nähdä, että kyseessä on suuri kansakunta, joka osoittaa poikkeuksellista rohkeutta, voimaa, arvokkuutta ja luonnetta.

– Me Euroopassa, Amerikassa, Afrikassa tai Aasiassa emme lievästi sanottuna tiedä, olisiko meistä ollut samaan vastaavissa olosuhteissa, CERAP-ajatushautomoa johtava Tenzer toteaa tuoreessa blogikirjoituksessaan.

Ukrainassa nähdyn tappamisen, kidutuksen, raiskaamisen ja kyyditysten takana ei ole mikään epämääräinen abstraktio, vaan vastuu näistä hirvittävistä rikoksista lankeaa yksin Venäjälle, jolla on vastassaan ylpeä ja yhtenäinen Ukrainan kansa, hän painottaa.

Samaan aikaan Vladimir Putinin johtamasta Venäjästä on Tenzerin mielestä tullut pieni, rikollinen ja itseensä käpertynyt kansakunta vailla tulevaisuutta. Kontrasti määrätietoisesti omaa hyvinvointiaan ja arvokkuuttaan päättäväisesti rakentavaan demokraattiseen Ukrainaan on hänen mukaansa lähes maksimaalisen suuri.

”Vasta silloin rauha on mahdollinen”

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) oli Tenzerin mielestä täysin oikeassa todetessaan suurlähettiläskokouksessa Helsingissä, että meillä ei voi enää koskaan olla samanlaista suhdetta Venäjään kuin ennen.

Tämä tarkoittaa Tenzerin mukaan käytännössä vähintään sitä, että Venäjä-suhteita ei pidä edes pyrkiä normalisoimaan ainakaan ennen kuin Venäjästä on joskus tullut aidosti demokraattinen valtio. On myös tunnustettava, että niin ei kenties koskaan tapahdu.

Venäläisten on hänen mukaansa ennen kaikkea ymmärrettävä niiden rikosten mittaamattomuus, joita heidän nimissään on tehty.

– Kyllä, heidän on pyydettävä anteeksiantoa ja kannettava tämä historiallinen ja moraalinen syyllisyyden taakka. He eivät voi antaa anteeksi itse itselleen, hän sanoo.

Kukaan ei voi hänen mukaansa piiloutua yksinomaan kollektiivisen vastuun tai pelkästään johtajien ja päämiesten vastuun taakse, kuten toisen maailmansodan jälkeisen Saksan esimerkki on osoittanut.

– Jokaisen venäläisen on koettava syyllisyytensä, vaikka ei olisi itse tehnyt mitään eikä olisi oikeustoimien kohteena, minkä eräät heistä – vaikka toisinajattelijoita ja sodan julkisia vastustajia ovatkin – ovat minulle todenneet, hän toteaa.

– Venäjän on myös maksettava Ukrainan jälleenrakennus. Jokaisen venäläisen on itse omakohtaisesti maksettava – vasta sitten hän ymmärtää. Ja sinä päivänä, jona hän ymmärtää ja vilpittömästi anoo anteeksiantoa – päivänä, jona oppikirjoissa käsitellään näitä rikoksia Stalinista Putiniin – rauha on ehkä mahdollinen.