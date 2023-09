”Jokaisen elämällä on merkitystä” – koira pelastettiin talon raunioista Ukrainassa

Tuhoutuneen asuinrakennuksen raunioiden alle jäänyt koira pelastettiin Sumyssa Ukrainassa. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Independent viestipalvelu X:ssä.

Koira pelastettiin perjantaina Venäjän varhain aamulla tekemien iskujen jälkeen.

Ukrainan pelastusviranomaiset ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa videon pelastetusta koirasta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

– Jokaisen elämällä on merkitystä, viranomaiset toteavat.

Emergency services in Sumy reported the rescue of a dog from a destroyed residential building following Russia’s early morning attacks on Sept. 8, noting that ”Every life matters.”

