Joka viides on ollut lähellä ajaa hirvikolarin

Liikenneturvan kyselyn mukaan 19 prosenttia suomalaisista on ollut kuljettajana tilanteessa, jossa vain tuuri, voimakas jarrutus tai väistöliike esti hirvikolarin. Matkustajana läheltä piti -tilanteeseen oli joutunut 13 prosenttia. Viime vuonna hirvionnettomuuksia sattui noin 1600.

– Onnettomuudet ovat vain jäävuoren huippu hirvieläinten kanssa kohtaamisista. Kuljettajan kannattaa tarkkailla tien vierustoja erityisesti paikoissa, joissa puita tai pensaikkoa kasvaa tien lähellä. Jos havaitset liikettä, hidasta vauhtia, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen tiedotteessa.

Tilastokeskuksen mukaan hirvionnettomuuksista 30 prosenttia tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat aktiivisia etenkin hämärän aikaan, jolloin ne saattavat yllättää kuljettajan. Suurin kolaririski on tunti ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen.

– Hirvikolari on vältettävissä perusasioilla. Maltillinen ajonopeus, ajamiseen keskittyminen ja riittävä turvaväli voivat pelastaa onnettomuudelta, Korhonen ohjeistaa.

Kun hirvi ryntää tielle, se yleensä jatkaa päättäväisesti tien yli. Siksi väistäminen kannattaa tehdä hirven takaa, mikäli mahdollista.

– Muista myös, että siellä missä on yksi hirvi, on usein toinenkin. Hidasta heti, jos näet hirven, vaikka se vain seisoisi paikoillaan.

Hirvivaaramerkkiä ei ole ikinä asetettu turhaan. Merkin vaikutusalueella hirvivaara on määritelty erityisen suureksi onnettomuustilastojen, hirvien ylityspaikkatutkimusten sekä liikennettä ja eläinkantaa koskevien tietojen pohjalta.

Vinkit hirvionnettomuuden välttämiseksi:

• Vähennä nopeutta hirvivaara-alueella tai jos näet metsästäjiä tien läheisyydessä. Hiljennä heti, jos havaitset jotain poikkeavaa.

• Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja hämärällä ja pimeässä.

• Tarkkaile tien vierustoja, erityisesti paikoissa, joissa puita tai pensaikkoa kasvaa tien lähellä tai pienet metsätiet liittyvät isompaan tiehen.

• Jos eläin juoksee tielle, yritä väistää sen takaa.

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä kyselyllä toukokuussa 2025. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi yhteensä 1212 henkilöä, joista autoilevia on 82 prosenttia.