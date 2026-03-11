Joka toinen koiranomistaja jättää tämän tekemättä lenkillä

Valitettavan moni koiranomistaja jättää koiransa jätökset keräämättä. Agria-eläinvakuutuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan vain alle puolet koiranomistajista siivoaa koiransa jätökset pois kulkuväyliltä ja hieman harvempi muualta ympäristöstä, kuten ulkoalueilta tai metsistä.
Lähes joka kymmenes (kahdeksan prosenttia) koiranomistajista jätti jätökset siivoamatta kokonaan. Vaikka tämäkin on huolestuttavan suuri luku, kyselytuloksessa on havaittavissa muutosta parempaan. Vielä vuonna 2023 tehdyssä kyselyssä jopa 14 prosenttia koiranomistajista sanoi jättävänsä koiran kakat siivoamatta.
Koiranomistajan iällä näyttää olevan vaikutusta siihen, kuinka tunnollisesti hän siivoaa koiransa jätökset. Vastausten mukaan nuoret omistajat siivosivat lemmikkinsä jäljet tunnollisemmin. Sen sijaan esimerkiksi 40-54 -vuotiaista koiransa jätökset siivosi vain joka kolmas.
Ilmiö on haitallinen, sillä se tekee ympäristöstä epäsiistin ja aiheuttaa terveysriskejä sekä ihmisille sekä koirille. Lisäksi koirankakkojen jättäminen maastoon voi lietsoa joissain ihmisissä vihaa koiria vastaan.
Eläinvakuutus muistuttaa, että koiran jätösten kerääminen kuuluu jokaisen vastuullisen koiranomistajan tehtäviin. Koirankakkojen siivoaminen pois kulkuväyliltä ja maastosta on siis omistajan eikä kenenkään muun vastuulla.
Kyselytutkimuksen toteutti Xtreme Insight AB Agrian toimeksiannosta marraskuussa 2025. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 800 suomalaista lemmikinomistajaa.