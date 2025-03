Joka neljäs toimeentulotuen hakemus hylätään

Kansaneläkelaitokseen (Kela) saapuneiden toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut huomattavasti.

Viime vuonna Kela vastaanotti noin 1,6 miljoonaa toimeentulotukihakemusta, joka on 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023, jolloin hakemuksia tuli noin 1,4 miljoonaa kappaletta, Kela kertoo tiedotteessa.

Kelan mukaan tällä hetkellä noin 23–25 prosenttia kaikista toimeentulotukihakemuksista joudutaan hylkäämään. Ensimmäistä kertaa hakeneiden joukossa osuus on jopa 60 prosenttia.

Toimeentulotuki on yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki, eli se on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa ihminen ei tule toimeen tuloillaan, varoillaan ja muilla tuilla.

Kelan mukaan toimeentulotukihakemuksen hylkäämisen yleisin syy on se, että hakijalla on tuloja sen verran, että tuen saamisen edellytykset eivät täyty. Toinen tavallinen syy on se, että asiakas ei ole pyynnöstä huolimatta toimittanut hakemukseensa tarvittavia liitteitä, kuten tiliotteita.

Kelan mukaan yksi syy hakemusmäärän kasvulle on se, että monia toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia on leikattu. Vuonna 2024 ja vuoden 2025 alussa erityisesti asumistukeen ja työttömyystukeen tuli lainmuutoksia.

– Ihmisillä saattaa olla väärä käsitys siitä, että kun muita tukia leikataan, toimeentulotuki automaattisesti korvaisi vähennyksen, arvioi Kelan palveluyksikön johtaja Petri Hannula tiedotteessa.

– Olemme huolissamme niistä asiakkaista, jotka suunnittelevat elämäänsä sen perusteella, että toimeentulotukea saa. Moni ei ymmärrä, miten tiukat tuen saamisen ehdot ovat. Sitten kun todellisuus valkenee, voi tulla suurikin pettymys tai vaikka haasteita maksaa vuokra, Hannula jatkaa.

Toimeentulotuen määrä lasketaan vähentämällä hakijan kaikista käytettävissä olevista tuloista ja varoista toimeentulotuessa hyväksyttävät välttämättömät menot, kuten asuminen ja ruoka. Jos hyväksyttäviä menoja on enemmän kuin tuloja, erotus myönnetään toimeentulotukena.