Tyrmäys perustulolle – ”Vasemmalla äärilaidalla jaksetaan haaveilla aritmetiikan kumoamisesta”

Ajatus perustulosta ei saa kannatusta kokoomuspoliitikkojen parissa. Kansanedustaja Pia Kauma sekä entinen kansanedustaja ja Helsingin pormestari Juhana Vartiainen linjasivat asiasta lauantaina viestipalvelu X:ssä.

Kokoomuskaksikko viittaa viesteissään Helsingin Sanomien uutiseen, jossa vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén ja vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen kertoivat puolueidensa edelleen kannattavan perustuloa. Molemmat edustavat puolueitaan sosiaaliturvakomiteassa, jonka tehtävä on tehdä esityksiä sosiaaliturvan uudistamiseksi.

Perustulo on sosiaaliturvamalli, jossa etuuksia maksetaan säännöllisesti ja ilman ehtoja. Tulojen kasvaessa perustulo kuitenkin verotetaan pois.

Vartiainen muistuttaa, että muissa pohjoismaissa tällaisesta järjestelmästä enää haihatella.

– Suomen vasemmalla äärilaidalla jaksetaan vielä haaveilla aritmetiikan kumoamisesta, Vartiainen harmittelee.

Ekonomistina työskennellyt Vartiainen on aiemmin todennut, että työntekoon kannustavan perustulomallin taso olisi joko niin matala, että köyhyys lisääntyisi rajusti, tai vaihtoehtoisesti niin kallis, että siihen ei olisi varaa.

Myös Kauma painottaa vastustavansa vastikkeettomasti jaettavaa perustuloa. Sellaiseen ei yksinkertaisesti olisi rahaa.

– Tulevaisuuden sosiaaliturvan on oltava vastikkeellista siltä osin, kun ihminen on työikäinen ja työkykyinen. Vapaaehtoistyötä, opiskelua tai muuta aktiivisuutta tarvitaan, Kauma linjaa.

Nykyisessä sosiaaliturvassa on kuitenkin omat ongelmansa. Kauma nostaa esimerkiksi esille sen, että pitkäaikaistyöttömien joukossa on henkilöitä, jotka eivät ehkä koskaan tule työllistymään. Se ei Kaumasta ole kenenkään etu.

Kokoomusedustajan mukaan työnhakupalveluissa tulisikin keskittyä ihmisiin, jotka voivat työllistyä. Vaikeasti työllistyvät tulisi taas siirtää toisenlaisten tukipalveluiden piiriin.

Kauma nostaa esille myös toimeentulotuen uudistustarpeen.

– Joitain vuosia sitten haku siirrettiin Kelaan, jotta kuntiin ja nyt alueille jäisi aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Miten kävi? Nyt hakemusten käsittely vie ennakoitua suuremman osan Kelan työntekijöiden työajasta, hän toteaa.

Kela jakaakin tällä hetkellä yli sataa erilaista etuutta.

– Kun säästöjä pitää tehdä, niitä on tehtävä myös yksinkertaistamalla tukiviidakkoa ja rajoittamalla, kuka niitä saa, Kauma linjaa.

Esimerkiksi takuueläkkeessä olisi Kauman mukaan korjattavaa. Hänestä sen edellytyksenä tulisi olla pitkäaikainen Suomessa asuminen.

– Maahanmuuttajat saavat liian nopeasti etuuksia, Kauma päättää.

Muissa pohjoismaissa ei enää haihatella ”perustulosta”, Suomen vasemmalla äärilaidalla jaksetaan vielä haaveilla aritmetiikan kumoamisesta. //Perustulo | Vihreät ja vasemmistoliitto hämmästyivät sosiaaliturvakomitean johtajan lausunnoista https://t.co/INlNhG36bR — juhana vartiainen (@filsdeproust) March 28, 2026