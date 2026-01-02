Joka neljäs tekee vaarallisen virheen liikenteessä talvella

Suomeen odotetaan lähipäivinä jälleen runsaasti lumisadetta ja se tarkoittaa, että moni autoilija joutuu putsaamaan autonsa lumesta. Kuitenkin noin joka neljäs suomalainen jättää auton katon putsaamatta, kun lähtee ajelemaan, kertoo lasiturvallisuuteen erikoistuvan Carglassin teettämä yli tuhannen vastaajan kyselytutkimus.

Kyselytutkimuksessa 42 prosenttia vastaajista kertoo vastuullisesti putsaamatta eli ”skrapaavansa” kaikki lasit ja puhdistavansa myös katon. Huolestuttavaa on kuitenkin, että noin joka neljäs (24 prosenttia) jättää katon lumen paikoilleen. Lisäksi 22 prosenttia luottaa esilämmitykseen, mutta ei välttämättä tarkista muuten kokonaisvaltaista näkyvyyttä tai katon lumitilannetta ennen liikkeelle lähtöä.

Carglassin avainasiakaspäällikkö Teemu Tallqvist korostaa tiedotteessa, että kyse ei ole vain mukavuudesta tai näkyvyydestä.

– Katolta pöllyävä lumi ei varmasti ajon alussa tunnu niin isolta asialta, mutta kun vauhtia tulee moottoritiellä enemmän ja lumi lähtee liikkeelle, ei kenelläkään ole kivaa. Se voi aiheuttaa pahimmillaan vakavia vaaratilanteita tien päällä, mitkä olisi voitu helposti välttää.

Kyselyn mukaan syyt puutteelliseen puhdistukseen kertovat paljon autoilijoiden asenteista. Peräti 42 prosenttia kokee näkevänsä riittävästi pelkän tuulilasin puhdistamisella, ja 28 prosenttia ajattelee, että katolla oleva lumi pöllyää pois itsestään ajon aikana. Kiire vaikuttaa kunnolla puhdistamatta jättämiseen 25 prosentilla, ja 24 prosenttia myöntää puolestaan inhoavansa ”skrapaamista”.

Tallqvist jakaa lumisateisiin varautuville autoilijoille myös vinkin liittyen pyyhkijäsulkiin.

– Kun tietää lunta olevan tulossa, tuulilasinpyyhkimet kannattaa aina nostaa pystyyn huoltoasentoon. Näin sulat eivät kerää lunta tai sulamisvettä, joka sitten jäätyy sulan runkoon ja estää sulan kunnollisen toiminnan. Osassa autoista sulat mahtuvat kääntymään suoraan huoltoasentoon, mutta osassa autoista sulat ovat syvällä konepellin alla ja tällöin sulat saa käännettyä autokohtaisella komennolla huoltoasentoon. Jos et siis tiedä tätä komentoa, niin suosittelen tutkimaan käyttöohjekirjaa tai kääntymään ammattilaisen puoleen, ohjeita saadakseen, Tallqvist ohjeistaa.

Samalla lumien tullessa on hyvä varmistaa pyyhkijöiden kunto etenkin silloin, jos lumen ja jään sulattaa lämmitettävällä tuulilasilla. Kyselyssä Jopa noin joka kolmas (38 prosenttia) vastanneista kertoi vaihtavansa sulat harvemmin kuin kerran vuodessa

– Jos tuulilasin pyyhkijänsulka on jäänyt vaihtamatta, niin lian, sään- ja lämpötilanvaihtelujen armoilla olevan sulan kumi kuluu ja kovettuu, jolloin sen lasinpuhdistus- ja kuivauskyky heikkenee. Näin ollen heikkenee myös näkyvyys, Tallqvist muistuttaa.

Tallqvistin mukaan huonoa sulkaa ei aina tunnista päältäpäin.

– Kannattaa yleisilmeen lisäksi seurata kuinka hyvin ne puhdistavat lasia ajon aikana. Huonoksi mennyt sulka ei puhdista lasia kunnolla esimerkiksi sateen aikana. Toinen merkki on se, että niiden käyttö jättää raitoja tuulilasiin ja kolmas, että ne päästävät käytössä, jota eivät ole aiemmin päästäneet.

Kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Bilendi. Tutkimukseen vastasi tuhat 18-75 -vuotiasta auton omistavaa suomalaista ympäri maan. Tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa. Otanta on tiedotteen mukaan kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.