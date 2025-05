Joka neljäs eurooppalainen yritys joutunut kyberhuijauksen kohteeksi

Kyberhuijaukset uhkaavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä Euroopassa.

Mastercardin teettämä uusi tutkimus yli 1 800 eurooppalaisen pienyrittäjän keskuudessa paljastaa huolestuttavan trendin: joka neljäs (25 prosenttia) yrittäjä on joutunut huijausyrityksen kohteeksi. Eniten tapauksia raportoitiin Irlannissa (38 prosenttia), Tanskassa (35 prosenttia) ja Ranskassa (29 prosenttia).

Digitaalisten petosten kehittyminen merkitsee erityisesti keskisuurille ja pienille yrityksille yhä suurempia haasteita toimintansa suojaamisessa kyberuhkilta.

Euroopassa toimii 23 miljoonaa pk-yritystä, jotka muodostavat 99 prosenttia kaikista yrityksistä ja tarjoavat noin kolme neljäsosaa kaikista työpaikoista.

Osaamisvaje altistaa yritykset hyökkäyksille

Vaikka uhat ovat kasvussa, puolet (47 prosenttia) yritysten omistajista on epävarmoja siitä, miten voivat suojautua kyberhyökkäyksiltä. Koulutusta aiheesta tarvittaisiin kipeästi, sillä 67 prosenttia sanoo, että heidän pitäisi parantaa ymmärrystään kyberturvallisuudesta. Tätä mieltä olivat erityisesti vastaajat Irlannissa (83 prosenttia), Puolassa (82 prosenttia) ja Portugalissa (79 prosenttia).

Tutkimustulosten mukaan 11 prosenttia yrittäjistä on menettänyt rahaa huijauksissa, ja 9 prosenttia on menettänyt asiakkaita huijausten seurauksena. Vastaajista 42 prosenttia ei itse ole ollut kohteena, mutta tuntevat toisen yrittäjän, jota on huijattu tai yritetty huijata.

Huijausten pelko hillitsee kasvua

Eurooppalaiset yrittäjät suhtautuvat yhä varovaisemmin liiketoimintansa laajentamiseen huijausten uhan vuoksi. Lähes puolet (49 prosenttia) sanoo petosriskin aiheuttavan epäröintiä. Tätä mieltä olivat erityisesti vastaajat Slovakiassa (80 prosenttia), Puolassa (79 prosenttia) ja Espanjassa (68 prosenttia). Lisäksi joka neljäs (25 prosenttia) pelkää, että kyberhyökkäys voisi pakottaa heidät lopettamaan liiketoimintansa.

Eri ikäluokista nuoret yrittäjät ovat kaikkein huolestuneimpia: 36 prosenttia Z-sukupolven yrittäjistä miettii päivittäin kyberrikollisuuden uhriksi joutumista verrattuna millenniaalien 27 prosenttiin ja suurten ikäluokkien 25 prosenttiin. Z-sukupolvesta 61 prosenttia sanoo, että huijauspelot ovat merkittävä este liiketoiminnan kasvattamiselle.