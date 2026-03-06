Joka kolmas nainen pelkää pitkää sairauslomaa

Joka kolmas nainen on huolissaan pitkälle sairauslomalle joutumisesta. Asia ilmenee vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta. Miehistä asiasta on huolissaan vain alle kolmannes.

Huoli korostuu nuorissa ja työikäisissä naisissa (18–44-vuotiaat), joista lähes joka toinen on huolissaan pitkäaikaisesta sairauslomasta (46 prosenttia). Samanikäisissä miehissä luvut ovat 22 prosenttia (18–29-vuotiaat) ja 32 prosenttia (30–44-vuotiaat).

Mainos - sisältö jatkuu alla

Samaan aikaan naiset kertovat kärsivänsä pitkäaikaisesta negatiivisesta stressistä useammin kuin miehet.

Naisten stressin taustalla on usein henkilökohtaisten ongelmien lisäksi oma taloustilanne, työn ja perhe-elämän tasapaino sekä odotukset töissä.

– Yksi mahdollinen syy siihen, miksi yhä useammat naiset pelkäävät pitkäaikaista sairauslomaa, voi olla juuri nämä odotukset suoriutumisesta töissä ja kotona. Monet pelkäävät, että heidän sairauslomansa vaikuttaisi muihin, kuten kollegoihin tai perheeseensä. Tietysti vaikutuksia olisi myös taloudelliseen tilanteeseen, kertoo Ifin terveysstrategi Kristina Ström Olsson tiedotteessa.

Naisten varautumisessa on mahdollisesti puutteita

Poimintoja videosisällöistämme

Sairauspäivärahaa leikattiin viime vuoden alussa, jolloin se pieneni yli 2 400 euroa kuussa tienaavilla keskimäärin 20 prosenttia. Sairauslomaan voi varautua toimeentuloa tukevin vakuutuksin.

Vakuutusyhtiössä on havaittu, että muutokset ovat lisänneet toimeentulovakuutusten suosiota.

– Toimeentulovakuutusten suosio on viime vuosina kasvanut ja nämä leikkaukset ovat varmasti yksi syy taustalla, kommentoi Ifin henkilövakuutusten tuotepäällikkö Piia Kononen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Selvästi suosituin Ifin toimeentulovakuutuksista on vakavan sairauden turva, jossa vakuutetulle maksetaan kertakorvaus, jos hän sairastuu vakuutuksen kattamaan sairauteen. Päivärahaturva on tuotteena vähemmän tunnettu, mutta jos huolena on erityisesti taloudellinen pärjääminen sairauslomalla, voi sillä varmistaa tulotason säilymisen sairauksien ja tapaturmien aiheuttamien sairauslomien kohdalla.

– Kuten tutkimuksestamme kävi ilmi, ovat naiset sairauslomista enemmän huolissaan. Viime vuonna päivärahaturvaa ostivat selvästi useammin miehet, tässä olisi naisillakin mahdollisuus korjata varautumisvajetta, joka voisi vähentää huolta, Kononen huomauttaa.

If toteutti vuonna 2025 kolmatta kertaa pohjoismaisen Nordic Health Report -terveystutkimuksen, johon vastasi 4 232 täysi-ikäistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisia tutkimukseen vastanneista oli 1 060. Tutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta Verian.