Joka kolmas käynyt äänestämässä ennakkoon

Joka kolmas Suomessa asuvista äänioikeutetuista Suomen kansalaisista on käynyt äänestämässä ennakkoon tiistaina kello 16 mennessä, oikeusministeriö tiedottaa tulospalvelussaan.

Kello 16 mennessä äänestysprosentti koko maassa oli 36,1 prosenttia. Yhteensä vaaliuurnilla on käynyt 1 545 501 eli yli 1,5 miljoonaa äänestäjää.

Vaalipiireittäin ahkerimmin ennakkoon on äänestetty Lapin vaalipiirissä, missä äänestysprosentti on 41,3. Seuraavaksi aktiivisimmin on äänestetty Pirkanmaan (39,9) ja Satakunnan vaalipiireissä (39,4).

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyy tänään tiistaina. Seuraavan kerran voi äänestää varsinaisena vaalipäivänä 2. huhtikuuta.