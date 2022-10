”Jo kuusi reserviläistä on hirttänyt itsensä” – Venäjän poliisi keräsi kiväärit pois

Kazanissa mobilisoidut venäläiset reserviläiset tekevät itsemurhia mobilisointikeskuksessa, kertoo venäläinen toimittaja Farida Kurbangaleeva Facebookissa.

– Jo kuusi reserviläistä on hirttänyt itsensä, hän kertoo viitaten nimettömänä esiintyvään lähteeseen.

Kurbangaleeva kertoo Venäjän poliisin ja syyttäjänviraston edustajien tulleen paikalle tutkimaan asiaa viime sunnuntaina.

– Kaikille reserviläisille tehtiin psykologiset testit. Heille ei myöskään annettu rynnäkkökivääreitä. Tämä liittyy luultavasti Belgorodin alueen ampumisvälikohtaukseen.

Useiden reserviläisten kerrotaan myös paenneen mobilisointikeskuksesta.

– Pääsääntöisesti keskukseen voi kulkea ja sieltä voi poistua vapaasti, Kurbangaleeva sanoo.

Lähde ei osannut kertoa, miksi kaikki mobilisointikeskuksen reserviläiset eivät lähde pois leiriltä.

– Hän kuitenkin sanoi, että reserviläiset ”eivät halua kuolla yhden miehen (oletettavasti presidentti Vladimir Putinin] takia”, Kurbangaleeva kertoo.

Uutissivusto Radio Free Europe kertoi aiemmin useiden reserviläisten tai mobilisoitujen henkilöiden kuolleen sen jälkeen, kun he ovat astuneet asepalvelukseen Venäjän ilmoittaman liikekannallepanon seurauksena.

Monet kuolemantapaukset on tilastoitu itsemurhiksi. Osa kuolemantapaukista on kuitenkin tapahtunut hämärissä olosuhteissa, eikä niille ole annettu virallista selitystä.

1/ Mobilised Russian reservists from Kazan (likely ethnic Tatars) are committing suicide in toilets, running away from their mobilisation camp, and being given psychological evaluations to assess their loyalty, according to journalist Farida Kurbangaleeva. Translation follows. ⬇️ pic.twitter.com/HQvwvmqDfp

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 21, 2022