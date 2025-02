JHL:n ja AKT:n neljäs käsittelysaarto alkaa ensi maanantaina

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT kertovat tukevansa yhä Teollisuusliiton palkkaneuvotteluita.

Maanantina 17.2. alkava uusi käsittelysaarto päättyy viimeistään perjantaina 21. helmikuuta.

– Neuvottelujumi avautuu nopeasti, kunhan pöytään isketään sopiva palkkatarjous, Håkan Ekström sanoo.

– Viime vuosina inflaatio on laukannut niin villinä, että palkkakehitys on jäänyt pahasti kyydistä. Lisäksi hallituksen armoton saksikuuri on iskenyt moniin työtätekeviin. Nyt tarvitaan korotuksia, jotka todella paikkaavat palkansaajien ostovoimaa, Ekström jatkaa.

Saarto koskee sopimusaloja, joille Teollisuusliitto on antanut lakkovaroituksen.

Nyt ilmoitetut käsittelysaarrot ovat jo neljäs JHL:n ja AKT:nt tukitoimi teollisuuden työntekijöille. Ensimmäinen käsittelysaarto alkoi tammikuun lopulla, sen jälkeen saartoja on järjestetty viikoittain.

Työtaistelu vaikuttaa rahdin käsittelyyn esimerkiksi satamissa ja raideliikenteen tavarakuljetuksissa. Työntekijät eivät lastaa eivätkä pura niiden yritysten tuotteita, joita työtaistelu koskee. Kuljetusalalla työntekijät voivat kieltäytyä kuljettamasta näiden yritysten tavaroita.

JHL:n ja AKT:n lisäksi tukitoimia ovat järjestäneet, Merimies-Unioni, Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Rakennusliitto sekä Sähköliitto.

Käsittelysaarto on työtaistelutoimenpide, jossa työntekijät ovat töissä, mutta eivät käsittele tiettyjen yritysten tavaroita tai lastia. Käsittelysaarron tarkoituksena on estää riidan osapuolena olevien yritysten lähettämän tai vastaanottaman tuotteen tai raaka-aineen liikkuminen ja näin vauhdittaa tässä tapauksessa Teollisuusliiton työehtosopimusneuvotteluja.