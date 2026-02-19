Jättiyllätys säässä, Suomen naapurissa pian liki kesäisiä lukemia

Tuore neljän viikon sääennuste pitää Forecan mukaan sisällään yllätyksen: vuoden ensimmäinen keväinen lämpöaalto valtaa alaa helmikuun lopussa Euroopassa. Se tuo mukanaan jopa 20 asteen lämpötiloja Saksaa myöden.

Muutos on hurja, sillä vasta muutamia viikkoja sitten samoilla alueilla on mitattu kaksinumeroisia pakkaslukemia.

Pitkän ennusteen mukaan Euroopan kevätlämpö ei vielä alkuun rantaudu Suomeen. Helmi–maaliskuun vaihteessa on kuitenkin jo pieni mahdollisuus leudommalle käänteelle, mutta tällä hetkellä ennusteissa on suurta ristiriitaa.

Erityisesti Pohjois-Euroopassa ennustettavuus romahtaa jo helmi–maaliskuun taitteessa, eli on hyvin epävarmaa, jatkuuko kylmä säätyyppi vai onko edessä suurempi käänne.

Helmikuun viimeisellä viikolla Etelä- ja Keski-Eurooppaan kiertyy Luoteis-Afrikasta ja Kanariansaarten suunnalta hyvin lämmintä ilmaa.

Britteinsaarilta kohti Baltiaa ja itäistä Eurooppaa yltää vyöhyke, missä ilmanpaineen ennustetaan olevan tavanomaista alhaisempi. Tällä alueella kulkee matalapaineita ja runsaita sateita, ja niiden eteläpuolella mitataan suomalaisittain lähes kesäistä lämpöä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että lämpötila voisi nousta alkuviikolla ja ensi viikon puolivälissä Etelä- ja Keski-Euroopassa paikoin jopa poikkeuksellisen korkeaksi, eli yhtä lämpimiä tilanteita koetaan helmikuun lopussa ehkä vain pari kertaa vuosisadassa. Täysin poissuljettua ei ole sekään, että syntyisi uusia helmikuun lämpöennätyksiä.

Korkeimpia lukemia Manner-Euroopassa ennustetaan Espanjaan, missä lämpötila kipuaa paikoin 25 asteen vaiheille. 20 asteen raja voi ennusteen mukaan rikkoutua Ranskassa, Balkanin maissa ja Bulgariassa.

Erikoista on, että ennuste tuo Saksaa myöden 18–20 asteen maksimilämpötiloja, mikä voisi olla osassa maata ennätyksellistä. Esimerkiksi Saksan pääkaupungin Berliinin helmikuun mittaushistorian lämpöennätys on 19,2 astetta.

Keväinen tuulahdus tuo lämpöasteita myös osaan Ruotsia ja Baltian maita. Pohjoisimmillaan 10 astetta voidaan mitata Liettuassa ja Etelä-Ruotsissa, kertoo Foreca uutisessaan.

Suomenlahdella näyttää kuitenkin kulkevan veitsenterävä raja, jonka pohjoispuolelle kevätlämpö ei ainakaan tulevan viikon alkupuoliskolla pääse.

Kuukausiennusteen mukaan helmikuu päättyy 1–6 astetta pitkän ajan keskiarvoja kylmempänä. Selkeinä ja heikkotuulisina hetkinä pakkanen kiristyy kaksinumeroisiin lukemiin, maan pohjoisosassa 20–30 asteen pakkaset ovat vielä muutamana päivänä mahdollisia.

Vasta 16. maaliskuuta alkavalla viikolla Suomen ennusteessa näkyy lämmin poikkeama, mutta ennuste niin pitkälle on hyvin heikko.