Jättituet Suomelta saaneen Tansanian sosialistipresidentti ryhtyi diktaattoriksi

Tansanian sosialistista Chama cha Mapinduzi- eli Vallankumouspuoluetta edustava presidentti Samia Suluhu Hassan valittiin nyt marraskuun alussa noin 98 prosentin ääniosuudella jatkokaudelleen.

Vaaleja ennen oppositiopuolueen toiminta kiellettiin, mielenosoitukset tukahdutettiin väkivalloin ja päävastustajat vangittiin. Sansibarilta kotoisin oleva Hassan on Tansanian ensimmäinen naispresidentti ja hijab-päähuivia käyttävä muslimipresidentti Afrikassa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Pekka Toveri on kommentoinut valintaa seuraavasti:

– Tansanian sosialistinen presidentti on kääntynyt diktaattoriksi. Suomi tuki 2021-24 Tansanian demokratian, hyvän hallinnon ja tasa-arvon edistämistä 29 miljoonalla eurolla. Tasa-arvo näköjään vähän kehittyi, muut eivät. Tukemisen voinee lopettaa nyt..

Viestiensä yhteydessä Toveri on jakanut Helsingin Sanomien jutun, jossa huomautetaan Suomen ulkoministeriön vielä 2023 raportoineen ”demokratian vahvistuvan Tansaniassa toiseksi eniten Afrikassa” ja ”kehityksen olevan myönteistä”.

– En ole sitä mieltä että kehitysapu olisi turhaa, ihmisiä kannattaa auttaa heidän kotimaissaan, se on paljon tehokkaampaa. Mutta tuen antamisessa tiukat kriteerit ja valvonta ovat tarpeen. Tansaniassakin oli jo 2020 vaalien jälkeen aika selvää, että demokratia on menetetty, toteaa Toveri.