Jätti-isku Isisin kohteisiin Syyriassa

Yhdysvallat suoritti lauantaina laajoja iskuja Isisin kohteisiin eri puolilla Syyriaa. Asiasta kertoi New York Times.
Operaatioon osallistui noin 20 konetta, lennokkeja sekä Jordanian ilmavoimien hävittäjiä. Yli 90 pommia ja ohjusta iskettiin ainakin 35 kohteeseen, kuten asevarastoihin ja huoltoreitteihin.
– Iskut kohdistuivat tänään Isisiin kaikkialla Syyriassa osana jatkuvaa sitoumustamme kitkeä islamilainen terrorismi sotilaitamme vastaan, estää tulevat hyökkäykset ja suojella amerikkalaisia ja liittolaisjoukkoja alueella, Yhdysvaltain keskuskomennon lausunnossa todetaan.
Iskut olivat jatkoa joulukuun 19. päivän massiiviselle operaatiolle. Molempien iskujen taustalla vaikutti kahden yhdysvaltalaissotilaan ja yhden siviilitulkin kuolema.
Amerikkalaiset kuolivat joulukuussa Palmyran kaupungissa, kun yksittäinen Isisin taistelija avasi tulen heitä kohti. Presidentti Donald Trump oli luvannut vastatoimia heti iskun jälkeen.