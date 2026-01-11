Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvaltain ilmavoimien F-15E-hävittäjiä varustetaan pommein 18. joulukuuta 2025 ennen laajaa iskua Isisin kohteisiin Syyriassa. AFP / LEHTIKUVA / -

Jätti-isku Isisin kohteisiin Syyriassa

  • Julkaistu 11.01.2026 | 13:25
  • Päivitetty 11.01.2026 | 13:25
  • USA
Ilmaiskut olivat jatkoa joulukuussa toteutetulle hyökkäykselle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvallat suoritti lauantaina laajoja iskuja Isisin kohteisiin eri puolilla Syyriaa. Asiasta kertoi New York Times.

Operaatioon osallistui noin 20 konetta, lennokkeja sekä Jordanian ilmavoimien hävittäjiä. Yli 90 pommia ja ohjusta iskettiin ainakin 35 kohteeseen, kuten asevarastoihin ja huoltoreitteihin.

– Iskut kohdistuivat tänään Isisiin kaikkialla Syyriassa osana jatkuvaa sitoumustamme kitkeä islamilainen terrorismi sotilaitamme vastaan, estää tulevat hyökkäykset ja suojella amerikkalaisia ​​ja liittolaisjoukkoja alueella, Yhdysvaltain keskuskomennon lausunnossa todetaan.

Iskut olivat jatkoa joulukuun 19. päivän massiiviselle operaatiolle. Molempien iskujen taustalla vaikutti kahden yhdysvaltalaissotilaan ja yhden siviilitulkin kuolema.

Amerikkalaiset kuolivat joulukuussa Palmyran kaupungissa, kun yksittäinen Isisin taistelija avasi tulen heitä kohti. Presidentti Donald Trump oli luvannut vastatoimia heti iskun jälkeen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)