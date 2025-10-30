Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Vuokrattavia sähköpotkulautoja parkissa Helsingissä. LEHTIKUVA/AADA PETÄJÄ

Järvenpäässä haluttiin kieltää sähköpotkulaudat – Laki estää

  • Julkaistu 30.10.2025 | 19:27
  • Päivitetty 30.10.2025 | 19:27
  • Liikenne
Valtuutetut halusivat kieltää sähköpotkulaudat vaarallisina ja epäympäristöystävällisinä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Osa Järvenpään päättäjistä olisi halunnut, että sähköpotkulautojen vuokraus kielletään kokonaan. Kaupunki on nyt kuitenkin pohtimassa muita keinoja sähköpotkulautailun rajoittamiseen, sillä täyskielto olisi laiton. Asiasta kertovat Yleisradio ja Keski-Uusimaa.

Kaksitoista järvenpääläisvaltuutettua pääsääntöisesti keskustapuolueesta jätti täyskiellosta aloitteen, joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa elokuussa. Samalla tuli voimaan uusi mikroliikennelainsäädäntö, joka edellyttää, että sähköpotkulautojen ja muiden yhteiskäyttöisten kevyiden ajoneuvojen vuokraus kunnan alueella tulee luvanvaraiseksi. Valtuutetut halusivat kieltää sähköpotkulaudat vaarallisina ja epäympäristöystävällisinä. Heidän mukaansa voimaan astuneiden ikä- ja promillerajojen valvonta ei toimi.

Järvenpää ei siis voi nykyisen lainsäädännön puitteissa voi kieltää sähköpotkulautojen vuokraamista täysin, vaan pelkästään asettaa toiminnalle ehtoja ja rajoituksia. Tämä varmasti lohduttaa ainakin Järvenpään nuorisovaltuustoa, joka vastusti täyskieltoa jo aloitevaiheessa kesäkuussa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)