Jarno Limnéll: Ukrainan drone-iskut vaikuttavat Venäjään kolmella tavalla

Sotatieteiden tohtorin ja kokoomuksen kansanedustajan Jarno Limnéllin mukaan Ukrainan drone-iskut eri puolilla Venäjää voivat lisääntyä. Hänen arvionsa mukaan iskut tulevat kohdistumaan myös maantieteellisesti laajemmalle alueelle.

– Luultavasti jo Pietarissakin tähyillään taivaalle, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Limnéll arvioi, että iskuilla voi olla kolmenlaisia vaikutuksia.

– Dronet osoittavat ukrainalaisilta suhteellisen yksinkertaisen teknologian käytön osaamista ja innovatiivisuutta. Dronejen käyttö on puolustustaistelua käyvältä ja hyökkääjäänsä pienemmältä maalta on viisas valinta, sillä se on uhrattuihin resursseihin nähden tehokas taktiikka.

Toinen merkittävä tekijä on se, että iskut ovat Limnéllin mukaan kiusallisia erityisesti Venäjän poliittiselle johdolle.

– Sota näkyy vahvemmin tavallisten venäläisten arkipäivässä ja tulee iholle. Myös iskujen mediavaikuttavuus on tämän päivän informaatiomaailmassa suuri. Aiheuttaa laajemminkin psykologista epävarmuutta Venäjälle.

Kolmanneksi hän mainitsee, että psykologisen vaikutuksen lisäksi iskuilla on jo kyetty tuottamaan fyysisiä kalustotappioita.

– Iskut sitovat jatkossa yhä enemmän Venäjän ilmapuolustuksen resursseja iskujen torjumiseen laajalla alueella ja iskut osoittavat konkreettisesti ettei Venäjän ilmapuolustus ole aukoton.