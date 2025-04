Jarno Limnell kyberiskusta: Suomi ei tästä hätkähdä

Venäläinen haktivistiryhmä NoName057(16) on tehnyt kyberhyökkäyksiä Suomeen.

– Ei yllättävää näin vaalien alla. Nämä hyökkäykset ovat vahvasti informaatiovaikuttamista, jolla pyritään hämmentämään ja vaikuttamaan poliittiseen toimintaan. Hyökkääjälle tiedoksi: Suomi ei tästä hätkähdä, kirjoittaa kansanedusta, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Ryhmä kertoo X:ssä ottaneensa kohteikseen Kaukokiidon, Panostajan, Eezyn, Taalerin ja OP-pankin. Ilta-Sanomien mukaan SDP ja vasemmistoliitto ovat vahvistaneet verkkosivujensa joutuneen hyökkäyksen kohteeksi. IS:n tietojen mukaan myös keskustan ja vihreiden sivuilla on ollut häiriöitä.

Jarno Limnell varoitti viime viikolla mahdollisesta vaalihäirinnästä.

– Tarpeetonta turvattomuutta ei tule luoda, mutta vaalipäivän lähestyessä on Suomessa oltava valppaana vaalihäirinnän varalle. Se on yksi hybridivaikuttamisen muoto. Ensisijainen vaalihäirinnän kohde on vaalien luotettavuuden kyseenalaistaminen, ja tähän on monia vaikutuskeinoja, hän kirjoitti X:ssä.

Finnish President Alexander Stubb has called on Trump to demand Russia demand a ceasefire from 20 April without conditions, threatening to increase sanctions and military support for Ukraine. Earlier he said that Ukraine should not repeat the fate of Finland, which "lost"… pic.twitter.com/XLKu5wJ2lj

