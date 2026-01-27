Jarno Limnell järkyttyi vihreiden johtajan saamista törkykommenteista

Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kertoo lukeneensa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran sosiaalisen median päivityksiin tulleita kommentteja.

– Ne olivat suoraan sanoen järkyttäviä. Alatyylisiä, loukkaavia ja ihmisarvoa polkevia, Limnell sanoo julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Hän huomauttaa, että valitettavasti tämä ei ole yksittäistapaus.

– Moni kansanedustaja ja muu poliittinen päättäjä, erityisesti naiset, kohtaavat tätä päivittäin ja suurina määrinä.

Limnell painottaa, että tämä on yksinkertaisesti väärin eikä asiasta pidä vaieta.

– Kyse on vakavasta ilmiöstä, jos emme kykene eriävistä näkemyksistä huolimatta asialliseen keskusteluun. Se rapauttaa luottamusta, myrkyttää ilmapiiriä ja synnyttää pelkoa.

Hänen mukaansa pahimmillaan tämä johtaa siihen, että erityisesti nuoret eivät uskalla lähteä mukaan politiikkaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vihamyrskyjen keskelle.

Limnell viittaa myös Sitran tuoreeseen raporttiin, joka korostaa demokratian puolustamisen merkitystä ajassamme.

– Demokratia ei murene vain vaaleissa, vaan myös arjessa – siinä, miten kohtelemme toisiamme. Yhdysvalloista näemme esimerkkejä siitä, mihin yhteiskunnan sisäinen jakautuminen ja eripura voivat johtaa, Limnell huomauttaa.

Kansanedustajan mukaan Suomen vakavin uhkakuva on se, että käännymme toisiamme vastaan.

– Että yhteiskunnastamme tulee syvästi jakautunut, riitaisa ja kylmä. Näin ei saa käydä. Tämä on myös turvallisuuskysymys, Limnell painottaa.

Hyvät käytöstavat on saatava takaisin kunniaan.

– Toisiamme arvostava kohtaaminen kuuluu niin fyysiseen kuin digitaaliseen maailmaan. Me pystymme parempaan. Ja meidän on pidettävä huolta Suomesta, turvallisuudesta, demokratiasta ja toisistamme. Merkitys korostuu tässä epävakaassa maailman ajassa, Limnell päättää.