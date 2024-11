Järisyttävä käänne – Syyrian kapinallisten hyökkäys etenee

Syyrian sisällissodan suunta on muuttunut: kapinallisjoukot ovat vallanneet kohta puolet maan pääkaupungista Alepposta. Keskiviikkona aloitettu hyökkäys on suurin presidentti Bashar al Assadin joukkoja vastaan tehty isku vuosiin. Hayat Tahrir al-Shamin aseellinen islamistijärjestö liittolaisineen syyttää hallituksen joukkoja jännitteiden lisäämisestä alueella.

Iso-Britanniassa toimivan Syrian Observatory for Human Rights -järjestö SOHR:n mukaan keskiviikkona alkaneessa offensiivissa on kuollut 277 ihmistä, joista 20 on siviilejä, uutisoi BBC.

Kapinallisjoukot ovat sulkeneet Aleppon lentokentän sekä kaupunkiin johtajat tiet. Edelliskerran kapinallisjoukkojen onnistui päästä pääkaupunkiin vuonna 2016, minkä jälkeen Syyrian armeija ajoi ne pois.

CNN:n haastattelema Lähi-idän tutkija Charles Listerin mukaan viimeisetkin hallituksen joukot ovat nyt jättäneet Aleppon. Hän kuvailee tilannetta poikkeukselliseksi.

– Opposition joukot ja kapinalliset käyttivät vuosia, vuodesta 2012 vuoteen 2016, taisteluihin kaupungin hallinnasta. Nyt olemme nähneet kaupungin kaatuvan vuorokaudessa, hän sanoo.

Listerin mukaan sisällissodan asemat ovat muuttuneet nopeasti ja dramaattisesti. Hänen mukaansa al-Assadin asema on hyvin epävakaa. Jopa liittolaisten, Venäjän ja Iranin, tuki on ainakin toistaiseksi ollut pientä kapinallisjoukkojen kukistamiseksi.

Syyrian luoteisosassa sijaitseva Idlibin kaupunki on ollut yksi viimeisistä opposition linnakkeista. jossa opposition vastarinta on jäänyt pitkälti paikalliseksi vuodesta 2018 saakka. Oppositio on tehnyt alueella esimerkiksi kidnappauksia.

Syyrian hallituksen ja sen venäläisten liittolaisten lentokoneet tekivät kaupunkiin 23 ilmaiskua perjantaina. Tätä ennen taistelun Idlibissä ovat olleet tauolla vuodesta 2020, kun Turkki ja Venäjä neuvottelivat tulitauosta estääkseen Syyrian hallituksen yritykset valloittaa aluetta takaisin.

Kapinallisryhmittymien hyökkäyksen taustalla on Syyrian hallituksen ja sen liittolaisten keskittyminen muihin Lähi-idän konflikteihin: Naapurimaassa Libanonissa Israelin sotilaalliset toimet ovat heikentäneet Hizbollah-järjestöä, jonka taistelijat ovat olleet mukana Syyrian sisällissodassa hallituksen joukkojen tukena. Israel on myös lisännyt ilmapommituksia Syyriassa sekä Iranin että Iranin tukemien ryhmittymien kohteisiin.

Syyrian sisällissota puhkesi sen jälkeen, kun hallituksen joukot tukahduttivat maassa alkaneita mielenosoituksia vuonna 2011. Monet eri kapinallisryhmittymät hyödynsivät tuolloin alkanutta sekaannusta vallaten alueita itselleen. Sodassa on kuollut tähän mennessä yli puoli miljoonaa ihmistä.

The rebels' advance into Aleppo is "an earthquake amidst the Syrian crisis" @Charles_Lister tells me. He talks about the potential for this to expand elsewhere in N Syria as well as Daraa in south. We also discuss Assad's vulnerability and Iran + Russia's hesitation to step in. pic.twitter.com/jjrZtsfE1u

— Alex Marquardt (@MarquardtA) November 30, 2024