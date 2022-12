Japanin asevoimiin nopea suurlisäys – tämä selittää suunnanmuutosta

Japanin hallitus ilmoitti joulukuussa kasvattavansa maan puolustusmenoja yli 50 prosentilla seuraavien viiden vuoden aikana. Maan asevoimille hankitaan samalla ohjuksia, joilla voi konfliktitilanteessa iskeä pitkälle mantereen puolella.

Valkoisen talon neuvonantajana toiminut Aasia-asiantuntija Michael Green sanoo monien ehtineen jo tottua sodanjälkeisen Japanin pasifistiseen perustuslakiin ja ajatteluun.

– Olin kuitenkin sitä mieltä, että japanilaiset olivat pohjimmiltaan realisteja, Michael Green sanoo Washington Post -lehdelle.

Hänen mukaansa maan hallinnon ensisijainen tavoite on välttää tappioita eri rintamilla. Toisen maailmansodan jälkeen huomio kohdistettiin taloudelliseen kehitykseen ja nyt Kiinan luomaan uhkaan.

Japanin politiikkaa on verrattu liikkumattomaan hernelautaseen. Jos lautasta hieman nostaa, voivat kaikki herneet yhtäkkiä liikkua toiseen suuntaan.

Alueen geopolitiikan muutoksen taustalla on Greenin mukaan aiemmin mantereen asioihin keskittynyt Kiina, joka on saanut ratkaistua pitkäaikaiset rajakiistansa kaikkien paitsi Intian kanssa. Huomio on alkanut siirtyä yhä vahvemmin merialueelle.

– Vaikka Kiinan meri- ja ilmavoimien vahvistaminen olisikin luonteeltaan vain puolustuksellista, niin se vaikuttaa äärimmäisen aggressiiviselta Japanin, Filippiinien ja erityisesti Taiwanin näkökulmasta, Michael Green toteaa.

Japanin asehankinnoilla varaudutaan mahdolliseen Kiinan ja Taiwanin väliseen konfliktiin, sillä Okinawalle sijoitettuja amerikkalaisjoukkoja vastaan voitaisiin tehdä ohjusiskuja. Japanin ostamat 500 Tomahawk-risteilyohjusta voisivat toimia pelotteena Kiinan suuntaan.