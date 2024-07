Jännitteet kiristyvät Lähi-idässä – ministerin mukaan sota on lähellä

Israelin ja Hizbollahin väliset jännitteet uhkaavat purkautua sotana, Israelin ulkoministeri Israel Katz varoitti sunnuntaina. Ministerin kommenteista kertoo The Washington Post.

Libanonilaisen terroristijärjestö Hizbollahin epäillään olevan 12 ihmistä Golanin kukkuloilla tappaneen raketti-iskun takana. Järjestöllä on läheiset välit Iraniin.

– Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Hizbollah ole ylittänyt kaikkia punaisia viivoja, ja vastauksemme tulee heijastamaan tätä, ulkoministeri Katz sanoi israelilaiselle Channel 12-kanavalle.

– Lähestymme sitä hetkeä, jossa kohtaamme täysimittaisen sodan Hizbollahia ja Libanonia vastaan.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant ilmoitti viestipalvelu X:ssä Hizbollahin ”saavan maksaa” iskusta.

Kansainvälinen yhteisö ja useat asiantuntijat ovat varoittaneet viikonloppuna kiristyneen tilanteen voivan eskaloituvan sodaksi. Sunnuntaina muun muassa Britannian ulkoministeri David Lammy vaatii Hizbollahia lopettamaan iskunsa. SVT:n haastattelema konfliktitutkija Marco Nilsson ei usko kummankaan osapuolen haluavan sotaa.

– Israelin kansa on väsynyt sotimiseen, eivätkä halua heittäytyä täysimittaiseen sotaan Libanonin kanssa. Toisaalta iskuja syvemmälle Libanoniin on odotettavissa, kuin myös enemmän siviiliuhreja, hän sanoo.

Tutkija Efrat Sopher taas näkee viikonlopun tapahtumissa suuremman, Israelin ja Iranin välisen yhteenoton mahdollisuuden. Sky Newsille hän arvioi Iranin olevan halukas voimannäyttöön, mutta Israelin ja sen liittolaisten olevan valmiita patoamaan Iranin destabilisaatioyritykset.

The UK condemns the strike in Golan Heights that has tragically claimed at least 12 lives.

We are deeply concerned about the risk of further escalation and destabilisation.

We have been clear Hizballah must cease their attacks.

— David Lammy (@DavidLammy) July 28, 2024