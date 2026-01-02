PS:n Jani Mäkelä professorin väitteestä HS:ssa: Kiintoisaa disinformaatiota

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ihmettelee Helsingin Sanomien uutisointia tasavallan presidentin uudenvuodenpuheesta. Hän viittaa HS:n artikkeliin, jossa kaksi tutkijaa arvioi Alexander Stubbin puheen sisältöä.
Mäkelä kiinnittää huomiota kohtaan, jossa Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma sanoo Stubbin yksiselitteisesti todenneen, että ”Suomen arvopohja on erilainen kuin Yhdysvalloissa nykyään”. Väite on virheellinen, mutta lehti ei korjannut sitä.
– Kiintoisaa disinformaatiota Suomen mediassa. HS esittää kritisoimatta ja kiistämättä professorin väitteen, Mäkelä huomauttaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.
Hän huomauttaa, että Stubb ei sanonut näin. Puheessa sanottiin, ”ettemme ole kaikesta samaa mieltä USA:n kanssa”.
– No ”me ja me”. Presidentti tuskin puhuu kaikkien puolesta. Siltikin, näiden lausuntojen välinen merkitysero on aivan valtava. On vaikea nähdä, ketä palvelee tällainen eripuran lietsominen valheellisin tulkinnoin, Mäkelä jatkaa.
– Vai meneekö tämä laajemmassa kontekstissa Hesarin harjoittaman yleisemmän maanpetoksellisen toiminnan piiriin?, Mäkelä jatkaa.