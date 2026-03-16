Jämsän Seutu: Koulu kielsi oppilailta eväiden syömisen

Jämsässä sijaitseva Jämsänjoen yhtenäiskoulu on alkanut rajoittaa oppilaiden eväiden syömistä koulupäivän aikana. Asiasta kertoo paikallislehti Jämsän Seutu.

Koulun rehtori Antti Manninen on lähettänyt Wilma-viestin, jonka mukaan oppilaat voivat nauttia välipalan koulun ruokalassa jatkossa ainoastaan kello 14-14.10. Muina aikoina omien eväiden syöminen ja juominen on kielletty.

Rehtorin mukaan seurauksena on "eväiden tai juoman haltuunotto sekä kurinpitoseuraamus". Viestin mukaan takavarikoidut eväät saa takaisin kansliasta koulupäivän jälkeen.

Rehtori Manninen perustelee tiukentunutta linjaa järjestyshäiriöillä ja levottomuudella. Hän kertoo Jämsän Seudulle, että oppilaat ovat syöneet kouluruokailussa omia eväitään. Tämä on aiheuttanut levottomuutta ja tilojen epäsiisteyttä.

Uusi käytäntö on saanut osakseen voimakasta arvostelua paikallisissa Facebook-ryhmissä. Koulua on arvosteltu siitä, että se pakottaa lapset olemaan nälässä koulupäivän ajan. Manninen toteaa, että uusi sääntö ei tarkoita sitä, että lasten pitäisi olla nälässä koulupäivän ajan.

Tiukentuneista säännöistä huolimatta koulussa järjestetään kouluruokailu entiseen malliin.

