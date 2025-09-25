Jammereiden luvattomasta hallussapidosta tulossa rangaistavaa

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta koskien radiohäirintään tarkoitettuja radiolaitteita eli nk. jammereita koskevan lainsäädännön muuttamista. Muutokset tehtäisiin sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia sääntelyyn, joka koskee radiotaajuista viestintää häiritseviä tai väärentäviä laitteita. Radiotaajuista viestintää käyttävät esimerkiksi matkaviestinverkot ja satelliittipaikannusjärjestelmät, kuten GPS.

Jammereiden oikeudeton hallussapito kriminalisoitaisiin. Tällä hetkellä jammereita pidetään radiolähettiminä, joiden hallussapito on luvanvaraista. Esityksellä luotaisiin jammereille radiolähettimistä erillinen määritelmä, joka mahdollistaisi radiolähettimiä tiukemman sääntelyn.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan jammereiden oikeudettoman hallussapidon kriminalisointi parantaisi muun muassa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua laitteiden maahantuontiin.

Viranomaisten ja muiden oikeutettujen tahojen mahdollisuuksia käyttää laitteita tehtäviensä hoitamiseksi selvennettäisiin. Jatkossa jammereiden hallussapito ja käyttö tutkimusta ja tuotekehitystä varten olisi luvanvaraisesti sallittua, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Laki on tarkoitus antaa eduskuntaan keväällä 2026 ja se tulisi voimaan 1.7.2026.