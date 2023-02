Jälkijäristys iski kesken TV-lähetyksen: Toimittaja pakenee videolla viime hetkellä

Turkkilainen uutissivusto A Haber on jakanut Twitterissä videon (jutun alla), joka näyttää toimittajan pakenevan viime hetkellä sortuvan rakennuksen alta jälkijäristyksen aikana Malatyan kaupungissa.

Kaakkois-Turkissa on tapahtunut maanantaina kaksi maanjäristystä. Ensimmäinen tapahtui aamuyöllä, ja sen voimakkuudeksi mitattiin 7,8. Toinen maanjäristys tapahtui iltapäivällä, ja sen voimakkuudeksi mitattiin 7,5.

Sosiaalisessa mediassa kiertävä video näyttää, kuinka toimittaja on raportoimassa kadulla vaurioituneiden rakennusten keskellä. Ilmassa leijuu pölyä, ja taustalla kuuluu autojen lauenneiden varashälyttimien ulvonta.

Paikalla on myös pelastustyöntekijöitä, turvallisuusjoukkojen jäseniä ja ilmeisesti muita median edustajia. Joukko alkaa nopeasti juosta kadulta pois, kun ainakin yksi rakennuksista sortuu melkein heidän niskaansa. Kaikki näyttävät pääsevän ajoissa turvaan.

Aamuöisen järistyksen kerrotaan tappaneen jo ainakin tuhat ihmistä. Turkki on julistettu järistysten vuoksi hätätilaan. Pelastustyöt onnettomuuspaikoilla jatkuvat ja uhriluvun pelätään nousevan edelleen.

Myös Syyriassa on ollut lukuisia uhreja.

Building in Diyarbakir collapses on live TV, almost buries journalists #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/1imxT5F9fK

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 6, 2023