”Ja Petteri meni ulos puhumaan” – Kalervo Kummolalta uutta tietoa Helsinki-hallin kaupoista

Tampereen väistyvää pormestaria Kalervo ”Kale” Kummolaa (kok.) naurattaa.

– Sitä työtä on jäljellä vielä aika paljon.

Mitä tarkoitat?

– Sanotaan, että kun on äkkipikainen luonne, siinä riittää vielä kasvamista.

Kysymys ei koskenut jääkiekkoa eikä politiikkaa, vaan sitä, miten kristinusko näkyy hänen arjessaan. Usko on ollut helluntailaisen kodin kasvatille pienestä pitäen tärkeä asia. ”Välillä olen unohtanut Hänet, mutta aina Hän on ollut läsnä”, kirjoittaa ”Kale” itse yhdessä Jari Korkin kanssa toimittamassa Kale rautakansleri -muistelmateoksensa loppusanoissa.

Ja toivottaa lopuksi lukijoille Jumalan siunausta.

Pienpuolue kristillisdemokraatit ei ollut silti politiikkaan lähtiessä vaihtoehto.

– Minulla on ollut aina tarve vaikuttaa.

Ja tätä Kummola on elämänsä aikana tehnyt. Ansioluettelo on hengästyttävä. Nousu Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) hallitukseen 1998. Varapuheenjohtajana 2003-2021.

Suomen Jääkiekkoliiton hallituksessa hän ehti istua kaiken kaikkiaan 41 vuotta.

– Se on varmaan Suomen ennätys.

Kummola on tehnyt pitkän uran myös liike-elämässä. Politiikassa hän on ollut vuosikymmeniä tuttu nimi Tampereen kaupunginvaltuustossa ja istunut yhden kauden myös kansanedustajana1999–2003.

Kumpi on itsellesi tärkeämpää, urheilu vai politiikka?

– No jos otan koko elämänkaareni, niin urheilu on ollut paljon tärkeämpää. Sen jälkeen politiikka on noussut ykköseksi. Jääkiekossa olen nähnyt jo niin paljon, ettei se sillä tavalla enää liikuta, mitä se liikutti kymmeniä vuosia.

”Se oli minun osuuteni siinä”

Vahva urheilun taustavaikuttaja Kalervo Kummola on silti edelleen. Ei silti niin vahva, mitä välillä annetaan ymmärtää. Kummola kiistää mediatiedot, joiden mukaan hän olisi ollut ”ratkaisevassa roolissa” Helsinki-hallin kaupan oikeellisuuden varmistamisessa venäläisoligarkeilta suomalaisten käsiin loppuvuodesta 2024.

– Osuuteni oli loppujen lopuksi hyvin pieni. Tämä Heikki Viitikko (Trevianin sijoittaja) oli kysynyt Jääkiekkoliiton puheenjohtajalta Heikki Hietaselta, miten voisi saada pääministeriin yhteyttä, kun niillä oli ongelmana, saavatko he luvan tähän kauppaan. No, Hietanen oli sanonut, että Kummolan Kalen kautta.

– No, hän soitti sitten minulle ja sanoin, että tapaan pääministerin huomenna ja että palataan silloin asiaan. Hän jätti puhelinnumeronsa, se oli minulla kännykässä ja annoin sen sitten pääministerille. Ja Petteri (Orpo) meni ulos puhumaan. Se oli minun osuuteni siinä.

Tämä tapahtui viime marraskuussa NHL-tapahtuman yhteydessä Tampereen Nokia-areenalla, jossa valtiojohtoa oli Kummolan ja Tampereen kaupungin vieraana.

Kummola oli kiistänyt myös Aamulehdelle ”ratkaisevan roolinsa” kaupoissa ja paljastanut antaneensa vain yhden puhelinnumeron, muttei ollut avannut asiaa tarkemmin.

Entä miten Kalervo ”Kale” Kummola aikanaan kiinnostui politiikasta?

Tähän tarvittiin isä, joka rakensi taloja. Ja kymmenvuotias poika, joka kulki mukana. Kerran taloa rakennettiin liberaalipuolueen silloiselle kärkipoliitikolle Irma Karvikolle.

– Kyselin häneltä kaikenlaista. Siitä se lähti.

Kummolan isä oli vanha suojeluskuntalainen Pälkäneeltä. Kotona seurattiin yhteiskunnallisia asioita. Uskottiin vahvasti työntekoon ja yrittäjyyteen.

– Sitten kun isä tuli uskoon, hän ryhtyi jollain tavoin vierastamaan politiikkaa. Kerran hän sanoi minulle, että älä vain koskaan lähde politiikkaan. Silti isä oli siitä edelleen kiinnostunut. Ja seurasi tosi paljon politiikkaa.

Kummola oli 13-vuotias, kun perhe muutti kolmeksi vuodeksi Australiaan. Kummolan armeija-aikoina perhe päätti palata sinne pysyvästi. Kummola halusi jäädä kuitenkin Suomeen. Kaksi siskoa asuu yhä Brisbanessa Australiassa.

Politiikkaan lähtö tapahtui Kalervo Kummolalle vuoden 1980 kuntavaaleissa vähän kuin vahingossa. Yöllisten juhlien lomassa hän lupautui kysyttäessä paikkaamaan apulaiskaupunginjohtajaksi nousemassa olevaa Seppo Suuripäätä kokoomuksen ehdokaslistalla Tampereella.

– Seuraavana aamuna ajattelin, että toivottavasti olivat unohtaneet tämän. Muttei mennyt kauan, kun kokoomuksen ryhmäjohtaja Yrjö Silo soitti iloisena.

Paraikaa Kummola on väistymässä Tampereen pormestarin paikalta, kun SDP nousi kuntavaaleissa suurimmaksi. Tämän (Nykypäivä)lehden ilmestyessä kaupunginvaltuusto on jo sinetöinyt SDP:n ehdokkaan Ilmari Nurmisen valinnan pormestariksi.

Kummola myöntää, että olo on vähän haikea. Tuntuu siltä, että työ jää osin kesken. Kaudella on tehty isoja investointeja, kuten jatkettu ratikkaa. Kouluja joudutaan rakentamaan ”tosi paljon” lisää. Kasvukeskuksissa, kuten Tampereella riittää lapsia, mutta kyse on muustakin.

– Ne 1970-luvulla rakennetut koulut ovat kaikki mätiä ja rämiä, Kummola puuskahtaa.

Minkälaisen vinkin antaisit seuraajallesi?

– Kannattaa opiskella ensiksi kaupungin organisaatio tarkkaan. Itsekin luulin tietäväni nämä asiat, mutta siinä tuli paljon uutta.

Juttu on julkaistu ensin Nykypäivä-lehdessä 2/2025