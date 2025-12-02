Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen lipunnosto järjestetään 69:ttä kertaa

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen lipunnostotilaisuus järjestetään Tähtitorninmäellä Helsingissä 6. joulukuuta 2025 kello 9.00. Asiasta kertoo tilaisuuden järjestävä Suomalaisuuden liitto tiedotteessa.
Lipun salkoon nostaa NMKY:n Rastipartio ja kuorolaulusta vastaa aikaisempien vuosien tapaan Viipurin lauluveikot.
Tämän vuoden lippupuheen pitää sisäministeri Mari Rantanen (ps.).
Tilaisuuden juontaa Ylen toimittaja Jouko Vuolle. Tilaisuus tulee suorana lähetyksenä Yle Radio Suomesta sekä Yle Areenasta.
Lipunnosto on järjestetty katkeamattomana perinteenä vuodesta 1957 asti. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään 69:ttä kertaa.