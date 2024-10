Itävallassa kaksi kuollut ammuskelussa, epäilty pakenee

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Itävallassa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa. Toinen kuolleista on Kirchberg ob der Donaun pormestari. Epäilty ampuja on 56-vuotias metsästäjä ja hän on yhä karkuteillä. Poliisin mukaan epäilty on aseistautunut ja häntä on aihetta kohdella erittäin vaarallisena.

Itävallan yleisradioyhtiö ORF kertoo, että tapaus tuli viranomaisten tietoon maanantaina aamusta pohjoisessa Itävallassa sijaitsevassa Altenfeldissa. Mediatietojen mukaan tapahtumien syyksi arvellaan alustavasti jonkinlaista metsästykseen liittynyttä riitaa. Tästä ei kuitenkaan ole toistaiseksi varmuutta.

Paikallisen 15min-uutissivuston mukaan ampumisesta epäilty on tunnettu aiemmin ”hankalana tyyppinä”, jolla on toistuvasti ollut erimielisyyksiä paikallisten eläin- ja luonnonsuojeluviranomaisten kanssa.