Itärajan esteaitaa on rakennettu 110 kilometriä

Itärajalle on rakennettu jo 110 kilometriä esteaitaa pelkästään Kaakkois-Suomen rajaosuudella.

Esteaidan rakennustyöt jatkuvat edelleen ja valmistuessaan rakenteita on Kaakkois-Suomen alueella jopa 141 kilometriä. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Jaakko Olli, arvioi, että itärajan este on välttämätön nykyisessä turvallisuustilanteessa. Hän johtaa rajavalvontaa Suomen ja Venäjän välisellä, aiemmin eniten liikennöidyllä maarajan osuudella.

– Esteaita parantaa oleellisesti rajavalvonnan tehokkuutta, tilannekuvaa ja partioiden liikkuvuutta, eversti Olli kertoo tiedotteessa.

Itärajan este koostuu vankasta aidasta, nykyaikaisesta tekoälyä hyödyntävästä teknisestä valvontajärjestelmästä sekä aidan vieressä kulkevasta tiestä. Esteaita rakennetaan riskianalyysin perusteella alueille, joissa sen operatiivinen tarve on suurin.

– Välineellistetyn laittoman maahantulon tilanteessa ja suurten, väkivaltaisestikin käyttäytyvien ihmisjoukkojen hallinnassa itärajan esteaita on täysin välttämätön. Se lisää myös rajamiesten ja -naisten työturvallisuutta, eversti Olli kertoo.

– Yksittäisten rajanylittäjien osalta esteaita estää luvattomia rajanylityksiä ja tietenkin merkittävästi lisää rajat ylittävän rikollisuuden kiinnijäämisriskiä, hän lisää.

Kaakkois-Suomen rajavartioston alueelle jää myös kohtia, jonne itärajan esteaitaa ei toistaiseksi rakenneta, muun muassa suurille vesistöille tai alueille, joissa rajalla on jokin muu luonnollinen maastoeste.

Itärajan pohjoisemmassa osassa rajanläheinen asutus, tiet ja helppokulkuiset maastot vähenevät, samoin fyysisen esteaidan tarve.

Tekninen valvonta kattavammaksi

Itärajan esteaidan myötä myös teknisen valvonnan kattavuus paranee itärajalla merkittävästi. Esteaita muodostaa raja-alueelta reaaliaikaisen tilannekuvan ja hälyttää normaalista poikkeavasta toiminnasta välittömästi.

– Voimme kohdentaa partioita entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin rikollisen toiminnan estämiseksi ja rikoksesta epäiltyjen kiinniottamiseksi, eversti Olli kertoo.

Hänen mukaansa esteen tuoma sähköverkko ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat myös nopeasti kehittyvän valvontatekniikan lisäämisen:

– Valmistelemmekin parhaillaan muun muassa radioteknisen valvonnan järjestelmän ja vastadroonijärjestelmän hankintaa. Itärajan valvontakyky kehittyy nyt hyvällä ja tilanteen vaatimalla tavalla, kuvaa Olli.

Rakenteilla oleva esteaita on alkuvuodesta pysäyttänyt jo kaksi luvatonta rajanylitystä Kaakkois-Suomessa. Toisessa tapauksessa rajavartiosto sai kiinni vakavista rikoksista muualla Suomessa epäiltyjä ja etsittyjä henkilöitä.