Itämeren pohjasta löytyi jättimäinen kivikautinen rakenne

Itämeren pohjasta on löytynyt suuri rakenne, joka voi tutkijoiden mukaan olla jopa vanhin ihmisen tekemä ”megarakennelma” Euroopassa.

Saksan Mecklenburginlahdella sijaitseva kivistä tehty aita on lähes kilometrin pitkä, ja se löytyi sattumalta, kun opiskelijoita kuljettanut tutkimusalus käytti luotainjärjestelmää noin kymmenen kilometrin päässä rannasta.

Nimen Blinkerwall saanut rakennelma koostuu noin 1400 kivestä. Niiden välissä on liki 300 suurempaa lohkaretta, joista useat ovat liian painavia pelkin ihmisvoimin liikuteltaviksi.

Reilut 20 metriä merenpinnan alla sijaitsevaa löytöä on kuvattu ”hykerryttäväksi”. Tutkijat uskovat, että metsästäjä-keräilijät ovat rakentaneet sen joko järven tai suoalueen viereen yli 10000 vuotta sitten.

Muurin tarkkaa käyttötarkoitusta on vaikea sanoa, mutta tutkijoiden mukaan sitä on saatettu käyttää apuna metsästyksessä. Tutkija Jacob Geersen Leibnizin Itämeren tutkimuksen instituutista sanoo The Guardian -lehdelle, että kivimuuri on saattanut muodostaa eläimiä metsästyksessä ohjaavan keinotekoisen pullonkaulan joko järvenrannan tai toisen aidan kanssa. Mikäli toinen aita olisi rakennettu, se saattaa olla meren pohjasedimenttien peitossa.

Geersenin mukaan seuraavaksi merenpohjasta pitäisi etsiä eläinten luita ja muinaisesineistöä, joka liittyisi esimerkiksi metsästykseen.

Kivimuuri on 971 metriä pitkä ja pääosin korkeudeltaan alle metrin. Muurin kivien yhteispainoksi on arvioitu 142 tonnia. Rakennelman arvioidaan jääneen kohonneen merenpinnan alle noin 8500 vuotta sitten.