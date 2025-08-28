Itämeren iskun sormenjäljet – heitä epäillään Nord Streamin tuhosta

Saksan viranomaiset ovat tunnistaneet seitsemän epäiltyä Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksiin liittyen, kertoo ARD:n, Süddeutsche Zeitungin ja Die Zeitin yhteisselvitys.

Tagesschau-sivuston mukaan kaikkien epäiltyjen kerrotaan olevan ukrainalaisia: aluksen kapteeni, räjähdeasiantuntija, neljä sukeltajaa ja operaation johtaja.

Kuudesta henkilöstä on annettu pidätysmääräykset. Yhden epäillyn kerrotaan mahdollisesti kuolleen sittemmin.

Epäillyt eivät vastanneet ARD:n, Süddeutsche Zeitungin ja Die Zeitin tiedusteluihin.

Eräs epäillyistä, Serhii Kuznietsov, pidätettiin viime viikolla Italiassa syksyllä 2022 tapahtuneeseen Nord Stream -kaasuputkien räjähdykseen liittyen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Serhii Kuznietsov on 49-vuotias Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n entinen työntekijä. Hän on sotilasarvoltaan kapteeni, ja hänen tehtävänään Nord Stream -putkien räjäytyksessä oli toimia operaation toteutusta valvovana koordinaattorina. Operaation nimi oli Diameter, suomeksi halkaisija.

Kuznietsovin pidätysmääräyksen mukaan hän ja tiimin muut jäsenet lähtivät syyskuussa 2022 purjehdukselle Saksan Rostockista vuokrattuaan väärennetyillä asiakirjoilla ja välikäsien kautta pienen Andromeda-nimisen huvijahdin. Sukeltajat asensivat öisin putkiin heksogeenista ja oktogeenista valmistetut, aikasytyttimillä varustetut räjähdepanokset.

26. syyskuuta 2022 Itämerellä kolme neljästä Nord Stream -putkilinjasta räjähti. Putket kuljettivat venäläistä kaasua Saksaan.

Tiimi ei ehtinyt kunnolla siivota jälkiään Andromeda-alukselta poistuessaan. Saksan viranomaiset takavarikoivat aluksen ja löysivät sormenjälkiä, dna:ta ja räjähdejäämiä. Myös tiimin käyttämä Iridiumin satelliittipuhelimen numero saatiin selvitettyä, ja sitä kautta palveluntarjoajalta saatiin laitteen paikannustiedot. Niistä piirtyi Andromedan reitti.

Iskuun osallistunut Volodymyr-niminen mies oli jäädä kiinni jo aikaisemmin, kun hän tallentui Saksassa nopeusvalvontakameraan. Mies ehti kuitenkin livahtaa Saksasta Puolaan ja sieltä Ukrainaan.

Meduza-verkkomedian tuottaja Kevin Rothrock kertoo Bluesky-palvelussa, että tutkijat ovat yhdistäneet tiimin ukrainalaiseen everstiin Roman Tshervinskiin, jonka väitetään olleen koko operaation takana. Ukraina kiistää roolinsa tapahtumassa.

A joint investigation by ARD, Süddeutsche Zeitung, & Die Zeit says German authorities have identified 7 suspects in the Nord Stream blasts. All are Ukrainians: a ship captain, explosives expert, four divers & an operation leader. Six face arrest; one has reportedly died since the operation. — Kevin Rothrock (@kevinrothrock.me) 2025-08-28T01:17:16.731Z

Investigators tie the group to Ukrainian Col. Roman Chervinsky, alleged on-the-ground coordinator. WSJ claims Zelensky approved the plan. At the time, Chervinsky was acting under Maj. Gen. Viktor Hanushchak, an ally of ex-commander-in-chief Zaluzhny. Kyiv denies any official role in all this. — Kevin Rothrock (@kevinrothrock.me) 2025-08-28T01:17:16.732Z