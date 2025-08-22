Operaatio Halkaisija: Nord Stream -iskuista pidätetty on turvallisuuspalvelun kapteeni

Nord Stream -kaasuputki-iskuista Italiassa pidätetty Serhii Kuznietsov oli lomalla vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa, kertoo italialainen media Open.online. Lehdellä on tiedossaan muitakin hurjia yksityiskohtia liittyen Saksan viranomaisten epäilyksiin tapahtumista syksyllä 2022. Niiden tuloksena Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputket Itämerellä reikääntyivät käyttökelvottomiksi.

Torstaina uutisoitiin, että Italian poliisi on pidättänyt yhden kaasuputki-iskun epäillyistä tekijöistä. Saksan valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti, että epäilty tullaan luovuttamaan Saksaan.

Serhii Kuznietsov on 49-vuotias Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n entinen työntekijä. Hänet pidätettiin keskiviikkona hieman ennen puolta yötä Riminillä Saint’Andera in Casalen lomakohteessa. Lehtitietojen mukaan Kuznietsov oli matkustanut sinne edeltävänä päivänä perheensä kanssa omalla nimellään ja passillaan.

Kuznietsov on sotilasarvoltaan kapteeni ja hänen tehtävänään Nord Stream -putkien räjäytyksessä oli toimia operaation toteutusta valvovana koordinaattorina. Operaation nimi oli Diameter, suomeksi halkaisija.

Tehtävällä ollut tiimi koostui seitsemästä henkilöstä: Kuznietsovista, muista tovereista ja neljästä siviilisukeltajasta. Tavoite oli sekä kunnianhimoinen että vaarallinen: heidän piti sijoittaa räjähteitä 70–80 metrin syvyyteen, suoraan yhden mantereen strategisimman ja suojatuimman infrastruktuurin alle. Ja he onnistuivat.

Italialainen Il Fatto Quotidiano -lehti on nähnyt Kuznietsovin pidätysmääräyksen. Se on seitsemän sivua pitkä ja kertaa, miten Kuznietsov ja muut lähtivät syyskuussa 2022 purjehdukselle Saksan Rostockista vuokrattuaan väärennetyillä asiakirjoilla ja välikäsien kautta pienen Andromeda-nimisen huvijahdin. Viattoman oloinen jahti valittiin epäilysten välttämiseksi. Sen lattian piilotettiin märkäpukuja, happisäiliöitä ja räjähteitä. Öisillä sukelluksilla tiimi asensi putkiin heksogeenista ja oktogeenista valmistetut, aikasytyttimillä varustetut panokset. Räjähdepanoksia oli yhteensä ainakin neljä, ja niistä jokainen painoi 14–27 kiloa.

26. syyskuuta 2022 Itämeren pohjasta purkautui kaasupatsas, joka rikkoi pinnan kuin geysir: kolme neljästä Nord Stream -putkilinjasta, jotka kuljettivat venäläistä kaasua Saksaan, oli juuri räjähtänyt. Tämä kirurginen vedenalainen operaatio vaikutti syvästi Euroopan energiapolitiikan tasapainoon.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal kertoi viime vuonna, että tiimille oli tullut kiire Andromeda-alukselta poistuessaan. He eivät olleet siivonneet jälkiään. Kun Saksan viranomaiset saivat Andromedan myöhemmin takavarikoitua, he löysivät alukselta sormenjälkiä, dna:ta ja räjähdejäämiä. Myös tiimin käyttämä Iridiumin satelliittipuhelimen numero saatiin selvitettyä, ja sitä kautta palveluntarjoajalta saatiin laitteen paikannustiedot. Niistä piirtyi Andromedan reitti.

Yksi iskuun osallisista, Volodymyr nimeltään, oli jäädä kiinni jo aikaisemmin. Hän oli tallentunut Saksassa nopeusvalvontakameraan. Kun asia havaittiin, hän oli ehtinyt jo Saksasta Puolaan. Open.online kirjoittaa, että Puola ”laiminlöi velvollisuutensa” ottaa Volodymyr kiinni, ja Puolasta mies ennätti Ukrainaan. Ukraina ei luovuta omia kansalaisiaan.

Open.online kertoo myös, että Genovan syyttäjänvirasto tutkii, onko Nord Stream -tapauksella yhteyttä tapaukseen jossa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Seajewel-tankkerin kylkeen ilmestyi metrinen reikä sen ollessa viime talvelna Savonan satamassa.