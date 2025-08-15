Italian hallitus hoputtaa puolustusalaa käyttämään halpoja EU-lainoja

Italian hallitus ja teollisuusjohtajat kiirehtivät keksimään, miten käyttää EU:n takaamat miljardit eurot puolustukseen, kun maa pyrkii saavuttamaan Naton uuden puolustusmenotavoitteen. Elokuun toisella viikolla Italian pääministeri Giorgia Meloni kutsui Leonardon ja Fincantierin toimitusjohtajat keskustelemaan rahojen käytöstä.

Keskustelut seurasivat Italian päätöstä hakea matalakorkoisia lainoja, joita EU tarjoaa uuden SAFE-suunnitelman (Security Action For Europe) puitteissa.

SAFE luo 150 miljardin euron potin, jota jäsenvaltiot voivat käyttää puolustuksensa kehittämiseen. Italian valtionvarainministeriön mukaan Italia on ottamassa lainaa 15 miljardia euroa viidessä vuodessa nostaakseen puolustusmenojaan kohti viiden prosentin osuutta bruttokansantuotteesta, mihin Naton jäsenmaat sitoutuivat kesäkuussa.

Kokouksessa – johon osallistuivat myös Italian puolustus-, valtionvarain- ja ulkoministeri – Meloni pyysi toimitusjohtajia luomaan strategian investointikohteiden tunnistamiseksi. Hän pyysi myös maksimoimaan kaksikäyttöinvestoinnit, jotka voisivat hyödyttää myös muuta teollisuutta, ja etsimään yhteensopivuuksia Italian ja kumppanimaiden investointien kanssa viitaten keskittymiseen EU:n yhteisiin puolustusohjelmiin.

EU on jo määritellyt, että SAFE-lainoihin perustuviin investointeihin pitäisi sisältyä ilma- ja ohjustorjuntaa, tykistöä, ohjuksia, drooneja ja kyberpuolustuksen järjestelmiä. Meloni siteerasi myös toista EU:n tukemaa, kuluvana vuonna käynnistettyä suunnitelmaa, joka sallii jäsenvaltioiden nostaa puolustusmenoja, vaikka se nostaisi budjettialijäämän yli EU:n salliman kolmen prosentin rajan.

Italian budjettialijäämä on jo ylittänyt rajan ennen puolustusmenojen korotustakin, mutta maan hallitus pyrkii pudottamaan budjetin alijäämän sen alle jo ensi vuonna. Rajan ylitysmahdollisuutta voidaan kuitenkin käyttää puolustusmenojen korottamisessa.

Leonardo on jo pohtimassa, miten käyttää sille tulevan massiivisen rahamäärän, kun Italia ottaa SAFE-lainansa.

Analyytikoille pitämässään esityksessä heinäkuun lopussa toimitusjohtaja Roberto Cingolani kertoi valtionvarainministerin ilmoittaneen hänelle, että lainojen kokonaismäärä saattaa olla 18–20 miljardia euroa eli enemmän kuin hallituslähteiden julkisuuteen ilmoittamat 15 miljardia.

Summalla voidaan nostaa Italian puolustusmenoja neljällä miljardilla vuodessa viiden vuoden ajan, mikä auttaa menojen nostamisessa nykyisestä kahdesta prosentista kohti Naton uutta tavoitetta. Jokaisesta prosentin noususta Leonardon osuus on Cingolanin mukaan kahdesta kahteen ja puoleen miljardiin euroon.

Vuonna 2024 Leonardon liikevaihto oli 17,8 miljardia euroa, mutta pelkästään yhtiön saamien tilausten perusteella liikevaihto kasvaa 24 miljardiin euroon vuosikymmenen loppuun mennessä. EU-lainat voivat nostaa liikevaihtoa vielä neljällä–kuudella miljardilla eurolla.

Cingolani hakee kasvuun kuitenkin joustavuutta sen sijaan, että keskittyisi vain uusien tuotantolaitosten rakentamiseen ja henkilöstön palkkaamiseen. Hän ei halua, että yhtiö havaitsee viiden vuoden päästä omistavansa giganttisen tuotantokyvyn ilman kysyntää.