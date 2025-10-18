Verkkouutiset

Italian pääministeri Giorgia Meloni. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Italia korottamassa rikkaiden ulkomaalaisten verotusta 50 prosentilla

  • Julkaistu 18.10.2025 | 15:53
  • Päivitetty 18.10.2025 | 15:53
  • Italia
Viime vuonna kaksinkertaistunutta veroa ollaan jälleen nostamassa.
Italian hallitus suunnittelee suurta korotusta maassa asuvien varakkaiden ulkomaalaisten verotukseen, kertoo Financial Times.  Ulkomailla ansaittavien tulojen tasaveroa nostettaisiin hallituksen esityksessä 50 prosentilla 300 000 euroon, lehti kertoo. Muutos tarvitsee parlamentin hyväksynnän.

FT:n mukaan useat varakkaat ulkomaalaiset ovat viime vuosien aikana asettuneet Italiaan, etenkin varakkaaseen Milanoon. Trendi ei ole kuitenkaan ole ollut pelkästään italialaisten mieleen, ja erityisesti Milanossa rikkaita syytetään asuntojen hintojen noususta.

Giorgia Melonin johtama hallitus kamppailee heikon talouskasvun ja alijäämän kanssa, samalla kun hallitus on toteuttamassa vähä- ja keskituloisiin kohdistuvia veronkevennyksiä. Rikkaisiin ulkomaalaisiin kohdistuvan tasaveron nostaminen sisältyy hallituksen valmistelemaan budjettilakiin, mutta veronkiristyksen yksityiskohdat ovat yhä auki eikä virallista lakiesitystä vielä ole, sijoitussivusto IMI Daily kertoo.

Veroa nostettiin viimeksi viime vuonna, jolloin vero kaksinkertaistui. Tuolloin valtiovarainministeri Giancarlo Giorgetti kuvaili veroa ”niin kutsutuksi miljardöörien tasaveroksi”, ja vakuutti Italian houkuttelevan superrikkaita myös jatkossa.

