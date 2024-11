Israelin sotilaat yllättyivät, Hizbollahilla valtava määrä venäläistä kalustoa

Libanonin eteläosiin edenneiden Israelin sotilaiden kerrotaan löytäneen valtavia määriä Venäjän toimittamaa sotilaskalustoa. Havainto osoittaa, että Kreml on tukenut Hizbollah-miliisiä moderneilla asejärjestelmillä.

Wall Street Journal -lehden mukaan asekätköistä on löytynyt vuonna 2020 valmistettuja Kornet-panssarintorjuntaohjuksia, jotka oli ilmeisesti toimitettu Libanoniin Syyrian kautta. Venäjä on jo pitkään tukenut Syyrian asevoimia ja ylläpitää omia varastojaan alueella.

Löydetyt aseet ovat ennakko-odotuksiin nähden uudempia ja kehittyneempiä. Kremlin tuen arvioidaan lisänneen merkittävällä tavalla Hizbollahin taistelukykyä, sillä esimerkiksi Kornet-ohjuksilla on tuhottu monia panssarivaunuja.

Libanonin eteläosiin suuntautuneen maaoperaation alkuvaiheessa löytyneestä kalustosta 60–70 prosenttia oli valmistettu Venäjällä.

Israelin entinen Venäjä-suurlähettiläs Arkady Mil-Man kehottaa maansa johtoa ottamaan tiukemman linjan Kremliä kohtaan.

– Meidän pitää välittää venäläisille viesti, ettemme tule enää sietämään minkäänlaista Hizbollahin ja Iranin tukea, joka voisi aiheuttaa vahinkoa israelilaisille, ex-suurlähettiläs sanoo.

Israel on yrittänyt ylläpitää myönteisiä suhteita Venäjään välttääkseen konfliktia Syyriassa, jonne Israel toteuttaa ajoittain ilmaiskuja Hizbollahille suuntautuvien asetoimitusten estämiseksi. Venäjällä on laaja sotilaallinen läsnäolo Syyriassa, ja maa on diktaattori Bashar al-Assadin merkittävimpiä tukijoita.