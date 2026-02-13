Israelin sotilaat löivät vetoa sotilassalaisuuksilla

Israelin viranomaiset ovat pidättäneet useita ihmisiä ja syyttäneet kahta epäiltynä salassa pidettyjen tietojen käyttämisestä sotilasoperaatioihin liittyvien vetojen asettamiseen suositulla Polymarket-vedonlyöntialustalla.

Syyttäjien mukaan siviiliä ja reserviläistä syytetään lahjoman antamisesta ja asemansa väärinkäyttämisestä. Pidätyksiä on Israelin viranomaisten mukaan tehty enemmänkin, mutta yksityiskohtia ei ole julkaistu.

Israelin yleisradioyhtiö Kan News kertoi omien tietojensa perusteella jo tammikuussa, että viranomaiset tutkivat Polymarketin vetoja Israelin iskusta Iraniin kesäkuussa 2025, jolloin maat kävivät 12 päivän sotaa.

Polymarket ei vastannut yhdysvaltalaisen NPR:n esittämään kommenttipyyntöön.

Vedonlyöntimarkkinat ovat kasvattaneet suosiotaan viime kuukausina. Sovellukset mahdollistavat sen että ihmiset voivat lyödä vetoa suurista summista tulevien tapahtumien lopputuloksesta, olipa kyseessä sitten koripallo-ottelu, presidentti Donald Trumpin seuraavassa lehdistötilaisuudessa käyttämät lauseet tai vaalitulokset. Polymarketissa voi Suomen suhteen löydä vetoa tällä hetkellä ainakin Uuden musiikin kilpailun (UMK) Suomen-edustajasta.

Nyt julkaisut syytteet ovat ensimmäinen julkisesti tunnettu tapaus pidätyksistä, jotka liittyvät sotilassalaisuuksia käyttämällä tehtyihin vedonlyönteihin.

Tammikuussa eräs Polymarketin käyttäjä nettosi 32 000 dollarin vedolla 400 000 dollaria ennakoituaan, että Yhdysvallat syrjäyttäisi Venezuelan johtajan Nicolás Maduron ennen operaation julkistamista.

Vaikka tuo vedonlyönti käynnisti keskustelun sisäpiirikaupoista alustalla, ovat Yhdysvaltain viranomaiset olleet hissukseen ​​siitä, käytettiinkö vedonlyönnissä operatiivisia tietoja väärin vai oliko kyseessä vain viaton vedonlyöjä, joka ajoitti vetonsa erityisen hyvin.

Trumpin toisella kaudella kaksi hallitsevaa ennustusmarkkinapaikkaa, Polymarket ja Kalshi, ovat saaneet lämpimän vastaanoton Washingtonissa, kun Trumpin virkamiehet luopuivat Joe Bidenin kaudella nostetuista haasteista yrityksiä vastaan ​​ja vannoivat puolustavansa alan oikeutta olla olemassa.

Näillä kahdella sivustolla on kuitenkin huomattavia eroja.

Esimerkiksi suurin osa Kalshilla tapahtuvasta kaupankäynnistä tapahtuu Yhdysvaltain dollareilla, kun taas Polymarketin kauppiaat lyövät vetoa kryptovaluutoilla.

Kalshia sääntelee Commodity Futures Trading Commission, joka kieltää sotiin, terrorismiin ja salamurhiin liittyvien vetojen tarjoamisen. Polymarket sitä vastoin ylläpitää ulkomailla sijaitsevaa pörssiä Yhdysvaltain viranomaisten ulottumattomissa.

Tämän seurauksena Polymarketin ulkomaisesta pörssistä on tullut magneetti joillekin kiistanalaisimmista ennustusmarkkinoiden vedonlyöntityypeistä.

-Jos joku tekee jotain, minkä tietää vääräksi tai kyseenaalaiseksi, hän tekee sitä paljon todennäköisemmin Polymarketissa kuin Kalshissa, sanoo Joseph Grundfest, entinen arvopaperi- ja pörssikomissaari, joka on nykyään oikeustieteen professori Stanfordin yliopistossa.

-Meillä on laaja valikoima laittomia, moraalittomia ja ongelmallisia markkinoita, joita helpottavat anonyymillä kryptovaluutoilla kauppaa tekevät.

Vaikka sotilaallisiin iskuihin, aluevalloituksiin ja maailmanlaajuiseen nälänhätään liittyvät vedot tapahtuvat Polymarketin alustalla, yritys suunnittelee myös Yhdysvalloissa sovelluksen lanseerausta, jota CFTC valvoo Trumpin virkamiesten tärkeän hyväksynnän jälkeen. Bidenin hallinto teki etsinnän Polymarketin toimitusjohtajan kotiin ja sulki yhtiön Amerikan-liiketoiminnan vuonna 2022.

Presidentin poika, Donald Trump Jr., on sekä Polymarketin että Kalshin neuvonantaja. Hänen riskipääomarahastonsa, 1789 Capital, on sijoittanut Polymarketiin. Myös Trumpin oma sosiaalisen median sivusto, Truth Social, suunnittelee oman ennustusmarkkinapalvelun käynnistämistä.

Entinen SEC:n komissaari Grundfest sanoi, että Israelin pidätysten pitäisi saada armeijat ympäri maailmaa hermostumaan henkilöstöstä, joka yrittää hyötyä turvaluokitellusta tiedosta.

-Tällaiset vedonlyönnit voivat asettaa oman armeijan suurempaan vaaraan, koska viestit vihollisillesi, mitä voi tapahtua, ja se asettaa omat joukkosi vaaraan.