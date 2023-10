Israelin lähettiläs tuesta: Kiitos Suomi

Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov kiittää Suomea tuesta ja solidaarisuuden osoituksesta Israelille.

Hän viittaa Israelin suurlähetystön päivitykseen, jossa kerrotaan suomalaisten tuen osoituksista terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Israelille. Lähetystö on julkaissut kuvia, joissa suomalaiset ovat tuoneet hautakynttilöitä hyökkäyksissä kuolleiden israelilaisten muistoksi.

Monet paikalle tulleet kantoivat mukanaan myös Israelin lippua osoittaakseen tukensa Israelin kansalaisille.

– Minulla oli kunnia osallistua eilen tähän koskettavaan ja rohkaisevaan tuen osoitukseen. Kiitos paljon, kiitos Suomi, Ben-Yaakov kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Me voitamme Hamasin terrorismin.

Israelin Suomen suurlähetystö kiittää lämpimästi kaikesta tuesta ja solidaarisuuden osoituksista, joita olemme Suomessa saaneet viime päivien aikana. Teidän tukenne valaisee tätä pimeää ja vaikeaa aikaa.

— Israel in Finland (@IsraelinFinland) October 11, 2023