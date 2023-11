Israelin ex-pääministeri: Valtava antisemitismin aalto pyyhkii maailman yli

Israelia vastustavia ja Palestiinaa tukevia mielenosoituksia on nähty eri puolilla maailmaa.

Yhdysvalloissa varsinkin yliopistojen kampuksilla on osoitettu mieltä palestiinalaisten tueksi. Esimerkiksi Harvardin yliopiston 30 opiskelijajärjestöä julkaisivat heti Hamasin hyökkäyksen jälkeen yhteislausunnon, jonka mukaan ”Israelin hallinto on täysin vastuussa kaikesta väkivallasta”. Asiasta kertoi New Yorker -lehti.

Muualla mielenosoituksissa on nähty jopa juutalaisvastaisia tukevia iskulauseita.

Israelin entinen pääministeri Naftali Bennett on tyrmistynyt. Hän on antanut haastattelun Fox Newsille. Hänen mukaansa mielenosoittajat sivuuttavat terorristijärjestö Hamasin veriteot.

– Valtava antisemitismin aalto pyyhkäisee Yhdysvaltojen ja maailman yli. Tämä on käsittämätöntä: Hamas teurastaa, murhaa, raiskaa ja ryöstää, mutta kuka on syyllinen? Juutalaiset, hän hämmästelee viestipalvelu X:ssä mielenosoittajien ajattelua.

Hamasin terroristit tappoivat hyökkäyksellään 1 400 ihmistä. Bennettin mukaan Israelilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Hamasin tuhoaminen hinnalla millä hyvänsä.

– Emme pysty vakuuttamaan antisemitismin kannattajia, mutta selvä voittomme ja vihollisemme tuhoaminen asettaa pelon vihollisen sydämeen, hän sanoo.

– Ei ole vaihtoehtoa.