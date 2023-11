Israel kertoo Hamasin miljardööreistä

Gazan tunnelisalakuljettajien verottaminen ja kansainväliset lahjoitukset ovat tehneet Hamasista maailman toiseksi rikkaimman terroristijärjestön heti Isisin jälkeen. Myös Qatarissa asuvien Hamasin johtajien on väitetty päässeen kiinni satumaisiin rikkauksiin, kertoo kanadalainen National Post.

Järjestön perustajiin kuuluvien Khaled Meshaalin ja Isma’il Haniyyan nettovarallisuuksien arvioidaan olevan noin 4-5 miljardia euroa.

Israelin ulkoministeriön ylläpitämät tilit kertovat viestipalvelu X:ssä Hamasin miljardööreistä.

Jutun alla olevissa viesteissä on talouslehti Forbesin kuvitellut humoristiset kansilehdet. Erikoispainoksen kerrotaan esittelevän ”maailman suurimman valehtelijan”. Oikea Forbes tunnetaan listauksestaan maailman miljardööreistä, mutta tämä kuvitteellinen numero sisältää listan ”maailman parhaista varkaista”.

Ensimmäisessä tekaistussa kansikuvassa on Isma’il Haniyya.

– Tämä on päivittäinen muistutus siitä, että Isma’il Haniyyaan kaltaiset Hamasin johtajat lentelevät yksityiskoneillaan ympäriinsä, asuvat ulkomailla viiden tähden hotelleissa ja ovat miljardien dollarien arvoisia, vaikka puolet Gazan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, viestin saatteessa kirjoitetaan.

– Hän matkustaa häpeilemättä ympäri maailmaa ja väittää vapauttavansa kansaansa miehityksestä. Olemme kaikki kuulleet näitä tarinoita diktaattoreista, jotka ryöstävät oman kansakuntansa vaurautta, vapautta ja toivoa. Tämä on haastattelu yhden Lähi-idän pahamaineisimman varkaan kanssa, lehden kannessa jatketaan esittelyä.

Toisessa kuvassa on Khaled Meshaal. Tässä tekaistussa numerossa luvataan lukijoille vinkkejä siihen, miten voi tuhota oman maansa.

– Teki omaisuutensa huijaamalla omaa kansaansa ja maailman anteliaisuutta. Lisensoitu varas, joka jättää kansansa nälkään ja ilman leipää ja vettä. Kutsuu itseään ”vapauttajaksi”, mutta itse asiassa hän on se, joka varastaa heidän vapautensa ja paremman tulevaisuuden, feikkikannessa esitellään Hamasin johtajaa.

