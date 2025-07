Iso sähkökatko iski Tšekkiin

Tšekissä on laaja sähkökatko, ilmoittaa maan palo- ja pelastuslaitos. Sähkönsaannin häiriöitä on niin Prahassa kuin maan keski-, pohjois ja itäosissa. Pražská energetika (PRE) -energiayhtiön mukaan sähkökatkon syynä on sähköaseman vikaantuminen. Pelastuslaitos kertoo viestipalvelu X:ssa, että se pystyy kuitenkin suorittamaan tarvittavat toiminnot varavirran turvin.

Pääkaupunki Prahassa tilanne koskee useita alueita pääasiassa Vltava-joen oikealla rannalla: raitiovaunut ja metrot eivät kulje, eivätkä liikennevalot, pankkiautomaatit ja maksupäätteet toimi. Tšekin poliisi on ilmoitti tehostavansa partiointia vahingoittuneilla alueilla ja lähettävänsä tarkastajia ohjaamaan liikennettä risteyksissä.

Tsekin kyberturvallisuuskeskus ilmoittaa, että sähkökatkon syyksi ei epäillä kyberhyökkäystä.