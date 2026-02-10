Iso muutos Natossa: Siirtyykö Suomi Britannian alaisuuteen?

Ranskalainen La Lettre on saanut haltuunsa asiakirjan, jonka mukaan Yhdysvallat aikoo vetäytyä komentovastuusta kahdessa Naton keskeisessä komentorakenteessa. Nämä ovat Joint Force Command (JFC) -rakenteet eli operaatioesikunnat Yhdysvaltain Norfolkissa ja Italian Napoissa. Tämä merkitsee merkittävää muutosta liiton rakenteessa ja toiminnassa.

Italian odotetaan ottavan haltuunsa JFC Napolin, joka vastaa Naton eteläisestä sivustasta, kun taas Iso-Britannia ottaa haltuunsa JFC Norfolkin, joka kattaa Pohjois-Atlantin. Saksa ja Puola vuorottelevat myös JFC Brunssumin johtotehtävissä itäisellä sivustalla.

Washington säilyttää kuitenkin Naton strategisimman sotilaallisen arkkitehtuurin hallinnan. Yhdysvallat säilyttää SACEURin, liittoutuneiden Euroopan ylimmän komentokeskuksen, ja ottaa haltuunsa MARCOMin, johtaen jo nyt AIRCOMia ja LANDCOMia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Yhdysvallat jatkaa Naton ilma-, maa- ja merivoimien suunnittelun sekä liiton ydinkäsky- ja teknologisen infrastruktuurin hallintaa.

Mikäli uutinen toteutuu, se on linjassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon politiikan kanssa. Trump on jo pitkään vaatinut Euroopan maita ottamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Trumpin hallinto haluaa Naton muuttuvan ”Euroopan johtamaksi Natoksi”.

Suomi kuuluu JFC Norfolkin operaatioesikuntaan.