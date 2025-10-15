Islam on kolmanneksi suosituin katsomusaine peruskouluissa

Islamin uskonto oli viime vuonna kolmanneksi yleisin katsomusaine perusasteen kouluissa. Islamin opetukseen osallistui viime vuonna 4,2 prosenttia alakoulujen eli vuosiluokkien 1–6 oppilaista. Yläkouluissa, eli vuosiluokilla 7–9, osuus oli 3,3 prosenttia. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen ainevalinnat-tilastosta.
Vuoteen 2018 verrattuna islamia opiskelevien osuus on kasvanut vajaat kaksi prosenttiyksikköä alaluokilla ja noin prosenttiyksikön yläluokilla.
– Islamin uskontoa opiskelevien osuus oli alakouluissa nyt kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin ortodoksista uskontoa opiskelevien osuus. Yläkouluissa ero oli pienempi, 1,3 prosenttiyksikköä, Tilastokeskuksen yliaktuaari Vesa Hämäläinen sanoo tiedotteessa.
Valtaosa peruskoulujen oppilaista opiskelee yhä evankelisluterilaista uskontoa.
– Myös evankelisluterilaista uskontoa opiskelevien osuudet ovat muuttuneet. Yläkouluissa osuus on vielä 82 prosenttia mutta alakouluissa enää 77 prosenttia. Alakouluissa on yläkouluja enemmän sekä islamin uskontoa että elämänkatsomustietoa opiskelevia, Hämäläinen kertoo.
1–6-luokkalaisista elämänkatsomustietoa opiskeli noin 15 prosenttia vuonna 2024. Vastaava osuus 7–9-luokilla oli 11 prosenttia.
– Elämänkatsomustiedon suosio on noussut selvästi viime vuosikymmenestä. Esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna elämänkatsomusta opiskelevien osuudet ovat yli kaksinkertaistuneet sekä ala- että yläluokilla.
Katsomusaineiden opiskelussa on suuria eroja maakuntien välillä. Selvästi eniten sekä elämänkatsomustietoa että islamin uskontoa opiskellaan Uudellamaalla.